Лукашенко установил новый порядок дополнительного финансирования таможенных органов

Минск, 27 июня. Александр Лукашенко подписал указ № 256, который вносит изменения в указ от 2 июня 2009 года № 278 "Об условиях дополнительного финансирования таможенных органов и органов пограничной службы".



Как сообщает пресс-служба президента, документом установлен новый порядок дополнительного финансирования таможенных органов из прибыли РУП "Белтаможсервис" на целевые нужды, а именно для строительства и реконструкции пунктов пропуска, материально-технического обеспечения, а также софинансирования программ международной технической помощи.



"Принятие указа позволит снизить нагрузку на республиканский бюджет в части финансирования строительства объектов таможенной инфраструктуры, до начала II Европейских игр завершить реконструкцию пунктов пропуска "Урбаны" и "Верхний Теребежов" (на латвийском и украинском направлениях), а также обеспечить привлечение около 15 млн евро иностранных инвестиций", — поясняет пресс-служба.