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Дата распечатки: 27.06.2018 19:39
 
27.06.2018 18:32 Экономика

Лукашенко установил новый порядок дополнительного финансирования таможенных органов

Минск, 27 июня. Александр Лукашенко подписал указ № 256, который вносит изменения в указ от 2 июня 2009 года № 278 "Об условиях дополнительного финансирования таможенных органов и органов пограничной службы".

Как сообщает пресс-служба президента, документом установлен новый порядок дополнительного финансирования таможенных органов из прибыли РУП "Белтаможсервис" на целевые нужды, а именно для строительства и реконструкции пунктов пропуска, материально-технического обеспечения, а также софинансирования программ международной технической помощи.

"Принятие указа позволит снизить нагрузку на республиканский бюджет в части финансирования строительства объектов таможенной инфраструктуры, до начала II Европейских игр завершить реконструкцию пунктов пропуска "Урбаны" и "Верхний Теребежов" (на латвийском и украинском направлениях), а также обеспечить привлечение около 15 млн евро иностранных инвестиций", — поясняет пресс-служба.
Алексей Орешко, БелаПАН.

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Среда, 27 Июнь 2018, 19:39
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