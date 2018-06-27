Лукашенко объявил благодарность 22 работникам сферы высшего образования, студентам и курсантам

Минск, 27 июня. Благодарность президента Беларуси "за плодотворную научно-педагогическую деятельность, значительный личный вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов, развитие творческих способностей талантливой молодежи, отличные успехи в учебе, высокие показатели в научной и общественной деятельности" объявлена 22 работникам сферы высшего образования, студентам и курсантам. Соответствующие распоряжения подписал Александр Лукашенко, сообщает его пресс-служба.



В числе удостоенных благодарности: доцент кафедры технологии и методики преподавания Полоцкого госуниверситета Ирина Андреева, заведующий кафедрой ихтиологии и рыбоводства Белорусской государственной сельскохозяйственной академии Николай Барулин, начальник кафедры иностранных языков Института пограничной службы Татьяна Перевалова, студентка пятого курса энергетического факультета Белорусского национального технического университета Елена Богдан, студент пятого курса механического факультета Белорусского государственного университета транспорта Павел Буйленков, курсант четвертого курса факультета милиции Академии МВД Беларуси Надежда Касперович.