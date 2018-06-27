Обзор важнейших событий 27 июня 2018 года

Минск, 27 июня. Вопрос о новом повышении пенсионного возраста в Беларуси может быть рассмотрен позднее. Это следует из ответа министра труда и социальной защиты Ирины Костевич на вопросы депутатов Палаты представителей в парламенте, где она выступила с докладом об исполнении бюджета Фонда социальной защиты населения. Министр обратила внимание, что в прошлом году для пополнения фонда, средства которого направляются на выплату пенсий и пособий, были получены субвенции из республиканского бюджета. "В 2017 году для сбалансировки бюджета фонда из республиканского бюджета были получены субвенции в размере около 520 млн рублей. Но сегодня государство предоставляет льготы ряду субъектов хозяйствования. Выпадающие доходы ФСЗН в связи с этим составили в прошлом году около 640 млн рублей", — отметила Костевич.



Здание у Белгосцирка на берегу Свислочи в Минске, которое изначально планировалось как гостиница, будет достроено в течение года, сообщил узкому кругу журналистов председатель правления российского ПАО "Сбербанк" Герман Греф по итогам встречи с Александром Лукашенко. "Вопрос, который мы рассмотрели, получил поддержку президента — это достройка большого комплекса зданий здесь, в центре Минска, которые нам достались в результате, к сожалению, того, что проект не был реализован, кредит не был возвращен. Мы сегодня договорились о параметрах, в которых мы в течение года полностью реализуем этот проект", — сказал Греф. "Мы сегодня договорились о том, что перепрофилируем его в офисный центр. Центральное здание будет использовано "Сбербанком" под переезд нашего белорусского банка — "БПС-Сбербанка". Оставшийся комплекс зданий будет использован под строительство: на верхних этажах — суперсовременного офисного здания, а нижние этажи будут использованы под магазины, кафе, рестораны", — уточнил он.



Суверенитет Беларуси — это люди, которые ежедневно, искренне и честно выполняют свою работу, заявил Александр Лукашенко во время вручения государственных наград в Минске. "Вручение наград в преддверии главного государственного праздника особенно символично и знаменательно. Ведь, говоря о независимости страны, мы подразумеваем народ, — цитирует главу государства его пресс-служба. — Наш суверенитет — это люди, которые ежедневно, искренне и честно выполняют свою работу: сохраняют мир и порядок на родной земле, оставаясь образцом мужества и верности служебному долгу; укрепляя экономическую стабильность, трудятся на производствах, стройках, в научных лабораториях, на фермах и в полях; обеспечивают социальную поддержку населения, работая в сферах здравоохранения, образования, в общественных организациях; формируют имидж страны своими спортивными победами и достижениями".



Полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе (ПФО) Михаил Бабич может быть назначен послом России в Беларуси, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "Он не будет переназначен полпредом в ПФО. Рассматривается вариант о назначении его послом в Белоруссию", — сказал собеседник агентства. 49-летний Бабич работает в должности полномочного представителя президента РФ в ПФО с 15 декабря 2011 года. Кандидат экономических наук, член партии "Единая Россия". Был председателем правительства Чеченской Республики с ноября 2002-го по февраль 2003 года. После увольнения посла России в Украине Михаила Зурабова 28 июля 2016 года рассматривался вопрос о назначении на эту должность Бабича. Были проведены предварительные процедуры согласования профильными комитетами нижней и верхней палат парламента, однако кандидатуру Бабича не утвердил МИД Украины. Одна из причин в том, что, будучи членом Совета безопасности РФ, Бабич в 2014 году принимал участие в решении вопроса о вводе в Крым российских военных.



Стороны конфликта на юго-востоке Украины объявили перемирие с 1 июля, сообщил журналистам по итогам очередного раунда переговоров в Минске трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ Мартин Сайдик. По словам дипломата, контактная группа приняла заявление в связи с началом уборки урожая. "Трехсторонняя контактная группа при участии представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, отмечая важность обеспечения мира и спокойствия для населения в зоне конфликта, подтверждает полную приверженность всеобъемлющему, устойчивому и бессрочному режиму прекращения огня с 1 июля 00 часов 01 минуты по киевскому времени", — уточнил Сайдик. В заявлении сказано, что стороны "подтверждают свою общую и твердую приверженность полному выполнению минских соглашений". "Я исхожу из того, что стороны уже довели это решение до соответствующих высших структур", — добавил представитель ОБСЕ.



Защитник Куропат Леонид Кулаков получил перелом руки, препятствуя проезду автомобиля на территорию развлекательного комплекса с рестораном "Поедем поедим". "Две женщины на автомобиле не стали останавливаться перед протестующими и фактически наехали на него, сбив с ног, рука была травмирована до крови", — сообщил БелаПАН сопредседатель оргкомитета по созданию партии "Белорусская христианская демократия" Павел Северинец. Участники акции вызвали скорую помощь и милицию. Медики увезли Кулакова в больницу, где у него диагностировали перелом руки. Водитель автомобиля уехала на заправку, однако вернулась давать показания милиции, рассказал Северинец. Политик отметил, что сотрудники ГАИ сегодня вновь составили в отношении активистов протоколы за нарушение правил дорожного движения, в том числе на него самого и Кулакова.