Министр Ковальчук — студентам БГУФК: Вы должны становиться кулибиными в области спорта

Минск, 28 июня. "Для того чтобы спорт в нашей стране развивался прогрессивно, нужно воспитывать свои собственные тренерские кадры. Именно эта цель стоит перед профильным вузом", — заявил министр спорта и туризма Сергей Ковальчук на встрече со студентами Белорусского государственного университета физической культуры 27 июня.



"Мы должны сами грызть гранит науки, создавать систему, вырабатывать концепции и искать подходы с учетом нашей страны и менталитета. В стенах БГУФК вы должны становиться кулибиными в области спорта", — приводит слова чиновника пресс-служба Минспорта.



Ковальчук рассказал о происходящем в отечественном спорте, планах дальнейшего развития отдельных видов, роли в этом вуза и молодых специалистов. Студентов интересовало, "как получать во время учебы больше практики, пройти стажировку в вузах других стран, а также как усовершенствовать материальную базу родного университета".



"Впечатления остались самые хорошие: умные студенты, острые вопросы, на которые не всегда легко отвечать. Подобные встречи очень полезны, потому что с людьми нужно разговаривать. Мы, чиновники, сидя в кабинетах, не всегда слышим, что реально волнует граждан, с какими проблемами они сталкиваются. Я езжу по регионам, посещаю спортивные объекты, общаюсь с теми, кто трудится на земле, и знаю, что беспокоит людей и что внушает им оптимизм. Но главное, чтобы за разговорами последовали практические шаги, а они обязательно будут: многое я и сегодня взял на карандаш", — сказал Ковальчук.