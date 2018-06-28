28.06.2018 08:47 Общество
На пожаре в Шкловском районе граждане спасли 86-летнюю женщину
Минск, 28 июня. В деревне Фащевка Шкловского района граждане спасли на пожаре пенсионерку 1932 года рождения, сообщило Могилевское областное управление МЧС.
Возгорание жилого дома произошло во второй половине дня 27 июня.
Женщина госпитализирована с ожогами 1-3 степени (36% тела). Причина пожара устанавливается.
Возгорание жилого дома произошло во второй половине дня 27 июня.
Женщина госпитализирована с ожогами 1-3 степени (36% тела). Причина пожара устанавливается.