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Дата распечатки: 28.06.2018 11:31
 
28.06.2018 10:24 Общество, Финансы

Прокуратура возбудила уголовные дела в отношении двух бобруйчан, незаконно получивших от перепродажи автомобилей более 300 тыс. рублей

Минск, 28 июня. Прокуратура Бобруйска возбудила уголовные дела в отношении двух бобруйчан, незаконно получивших от перепродажи автомобилей более 300 тыс. рублей.

Как сообщила пресс-служба Комитета госконтроля, факты занятия незаконной предпринимательской деятельностью, связанной с перепродажей автомашин, были выявлены работниками Бобруйского межрайонного отдела финансовых расследований.

Финансовой милицией было установлено, что двое жителей Бобруйска с 2016 по 2018 годы перепродали 12 подержанных автомашин, получив при этом доход 310 тыс. рублей.

Автомобили приобретались ими в основном на территории Российской Федерации и в дальнейшем реализовывались на автомобильных рынках Минска и через рекламные объявления в интернете.

Как отметила пресс-служба, для прикрытия своей деятельности по реализации ввезенных автомобилей злоумышленники использовали документы (договора на реализацию автомобилей), подтверждающие продажу данных автомобилей якобы от частных фирм, зарегистрированных в Российской Федерации. При этом себя они позиционировали как представителей компаний.

В ходе совместного взаимодействия с сотрудниками МВД России, а также налоговых служб Российской Федерации было установлено, что в большинстве случаев субъекты хозяйствования, якобы осуществлявшие реализацию автомобилей, имеют сомнительное происхождение, а некоторых и вовсе не существует.

От правоохранительных органов РФ также поступили сведения в отношении иных лиц (в том числе жителей Бобруйска), осуществлявших приобретение по указанной схеме автомобилей в России с последующей их продажей на территории Беларуси.

Прокуратура Бобруйска в отношении злоумышленников возбудила два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 233 УК Республики Беларусь (незаконная предпринимательская деятельность).

В ходе предварительного расследования подозреваемые свою вину признали, раскаялись в содеянном и готовы возместить незаконно полученный доход в полном объеме.
Марина Носова, БелаПАН.

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