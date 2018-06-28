Экстрадированный из России житель Слуцкого района обвиняется в мошенничестве в крупном размере

Минск, 28 июня. Слуцкий районный отдел Следственного комитета завершил расследование уголовного дела в отношении 31-летнего местного жителя, обвиняемого в мошенничестве в крупном размере (ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Республики Беларусь).



По информации официального представителя УСК по Минской области Татьяны Белоног, следствие установило, что житель Слуцкого района, ранее судимый по аналогичной статье, освободился из мест лишения свободы в июле 2016 года и продолжил совершать противоправные действия с целью хищения денежных средств граждан. С августа 2016 года по апрель 2017-го, действуя от имени индивидуального предпринимателя, он заключал договоры с жителями столицы, а также Минской и Гомельской областей о ремонте, реставрации и изготовлении предметов мебели, а также об установке заборов из металлопрофиля, хотя заведомо не намеревался их исполнять и не имел для этого реальной возможности.



Для привлечения заказчиков обвиняемый размещал рекламные объявления о быстрых, качественных услугах в районных печатных изданиях, а также расклеивал их в местах общего пользования. Для создания видимости своей деятельности мужчина демонстрировал гражданам изображения готовой мебели и заборов, образцы тканей, а также сообщал недостоверные сведения о наличии у него соответствующих производств, расположенных в разных городах республики.



Клиентов привлекало предоставление рассрочки, обещание доставки в кратчайшие сроки и более низкая цена. Граждане заключали с ним договоры, обязательным условием которых было внесение предоплаты (50% от указанной суммы, якобы необходимой для закупки материалов). После сделки псевдопредприниматель забирал у заказчиков бывшую в употреблении мебель, в устной форме указывал сроки. В последующем принятые на себя перед ними обязательства не исполнял, а полученными денежными средствами и имуществом распоряжался по своему усмотрению. После истечения указанного срока изготовления заказа сообщал различные недостоверные причины неисполнения: отсутствует нужная ткань, сломался автомобиль, в ДТП пострадала изготовленная мебель и ее нужно переделывать, работники заняты на других заказах и так далее. Чтобы избежать обращений граждан в правоохранительные органы, давал новые обещания, отключал мобильный телефон либо не отвечал на звонки.



Во время расследования мужчина скрылся от уголовного преследования, в связи с чем был объявлен в розыск. По международным запросам белорусских правоохранительных органов разыскиваемый был задержан на территории Российской Федерации и экстрадирован в Беларусь.



По уголовному делу следствием собрана доказательная база по 27 эпизодам мошеннических действий, в результате которых пострадали 19 человек, в том числе пожилые люди. Ущерб от преступной деятельности составил порядка 12 тысяч рублей. Допрошены свидетели, потерпевшие, получены результаты криминалистических экспертиз.



В настоящее время следственные и процессуальные действия с участием экстрадированного обвиняемого завершены. Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.