Новый посол Польши: Мы способствуем тому, чтобы наши отношения были такими, как должны быть между соседями

Минск, 28 июня. На церемонии официального открытия второй очереди мемориального комплекса "Тростенец" 29 июня в Минске Польшу будет представлять глава Администрации президента Кшиштоф Щерски. Об этом сообщил белорусским журналистам 28 июня новый посол Польши в Беларуси Артур Михальски.

На вопрос, почему, имея официальное приглашение, мероприятие не посетит президент Анджей Дуда, посол ответил: "На этот раз такой возможности не было". "Хотя мы искали такую возможность", — добавил он.



"Завтра пройдут мероприятия увековечения памяти в Тростенце — в месте, где был концлагерь и свыше 200 тысяч человек были уничтожены немецкими нацистами. В подавляющем большинстве это евреи, в том числе довольно большая группа граждан Польши", — сказал дипломат. "Считаем это событие чрезвычайно важным, надо помнить про эти варварские вещи", — подчеркнул Михальски.



Говоря о перспективах возможного визита президента Польши в Беларусь, посол отметил: "Мы здесь не пророки, но, наверное, мы способствуем тому, чтобы наши отношения были такими, как должны быть между соседями".



Артур Михальски был назначен послом Польши в Беларуси в мае. 26 июня он вручил верительные грамоты Александру Лукашенко. Принимая грамоты, Лукашенко заявил, что выстраивание "поистине добрососедских и равноправных отношений с Польшей — одна из приоритетных задач отечественной дипломатии". "Нас сближают не только совместная граница, экономическое сотрудничество, межличностные контакты, но и общая ответственность за стабильность и безопасность в нашем регионе. Необходимо придать нашему взаимодействию устойчивый и последовательный характер. Мы к этому готовы", — подчеркнул белорусский президент.