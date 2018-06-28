Прокуратура возбудила уголовное дело в отношении россиянина, который мошенническим способом завладел продукцией агрокомбината "Дзержинский" на 130 тыс. рублей

Минск, 28 июня. Прокуратура Дзержинского района совместно с отделом по борьбе с экономическими преступлениями криминальной милиции Дзержинского РОВД провела проверку по факту мошеннического завладения руководителем российской коммерческой организации имуществом ОАО "Агрокомбинат "Дзержинский".



Как сообщила пресс-служба Генпрокуратуры, по итогам проверки прокурор возбудил уголовное дело в отношении россиянина по ч. 4 ст. 209 Уголовного кодекса Республики Беларусь (мошенничество в особо крупном размере).



Установлено, что руководитель российской компании в декабре 2015 года заключил договор с ОАО "Агрокомбинат "Дзержинский" на поставку мясной продукции. Для создания видимости платежеспособности возглавляемого предприятия он частично оплатил полученный из Беларуси товар, при этом заранее не намеревался производить окончательный расчет.



Подозреваемый распорядился поставленной мясной продукцией по собственному усмотрению, чем причинил ущерб белорусскому субъекту хозяйствования на общую сумму более 130 тыс. рублей.



Для организации предварительного расследования прокурор направил уголовное дело в Дзержинский районный отдел Следственного комитета Республики Беларусь.