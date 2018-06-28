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Дата распечатки: 28.06.2018 14:52
 
28.06.2018 12:46 Общество

В Гомеле ищут пропавшую молодую женщину с 9-летней дочерью

Гомель, 28 июня. В Гомеле ищут жительницу Гомеля 1984 года рождения и ее 9-летнюю дочь.

В пресс-службе УВД Гомельского облисполкома БелаПАН сообщили, что поздно вечером 27 июня в ОВД администрации Центрального района поступило заявление от местной жительницы 1969 года рождения о том, что пропала без вести ее дочь и внучка.

По словам женщины, Ольга Пиражкова и ее дочь Виктория отсутствуют с обеда 27 июня, на контакт не выходят. Бабушка подняла тревогу, так как у ее близких проблемы со здоровьем.

Пропавших ищет милиция и инспекция по делам несовершеннолетних. Милиционерам раздали ориентировки.
Алена Германович, БелаПАН.

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