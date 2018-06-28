Белорусская информационная компания
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Дата распечатки: 28.06.2018 14:53
 
28.06.2018 13:12 Экономика, Финансы

Доллар подорожал, евро и российский рубль подешевели на торгах БВФБ

Минск, 28 июня. 28 июня на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи белорусский рубль снизился к доллару США, укрепился к евро и российскому рублю.

По итогам торгов курс евро снизился на 0,0153 рубля (0,66%) и составил 2,3130 рубля.

Курс доллара США вырос на 0,0031 рубля (0,16%) и составил 2,0011 рубля.

Курс российского рубля снизился на 0,0019 рубля (0,06%) и составил 3,1621 белорусского рубля за 100 российских.

В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США и евро — 30 и 20%.

Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля, которая во многом зависит от цен на нефть. В четверг утром цены на нефть снижались, фьючерсы на нефть Brent к полудню опустились на 0,13% до 77,36 доллара за баррель.

В России средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии ММВБ, по которому устанавливается официальный курс Центробанка, на 11.30 повысился на 15,51 копейки и составил 63,2910 рубля.


Алексей Орешко, БелаПАН.

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Четверг, 28 Июнь 2018, 14:53
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