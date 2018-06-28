28.06.2018 14:23 Экономика
Названы лауреаты очередного конкурса "Человек дела 2018"
Минск, 28 июня. Названы лауреаты ежегодного конкурса "Человек дела", награждение которых состоится сегодня вечером во Дворце Республики.
Итоги конкурса, организатором которого традиционно выступает издательская группа "Дело", подводит общественный совет, в который входят наиболее авторитетные белорусские предприниматели, экономисты, общественные деятели. Возглавляет совет академик, доктор экономических наук, профессор, советник НАН Петр Никитенко. Награды будут вручать в 22-й раз.
Как отмечают организаторы, среди победителей — руководители "наиболее динамично развивающихся отечественных и иностранных предприятий, работающих на белорусском рынке".
Так, в номинации "За стабильную и эффективную работу в непростых рыночных ситуациях в сфере ритейла" лауреатом стал председатель совета директоров ЗАО "Патио" (торговая марка "5 элемент") Андрей Балабин; "За безупречное поведение в непростых рыночных ситуациях в сфере легкой промышленности" — директор ОАО "Ручайка" — Ирина Григорьян; "За безукоризненное поведение в непростых рыночных ситуациях в сфере строительства и девелопмента" — директор инвестиционно-строительного унитарного предприятия "Амтел-Пропертис Девелопмент Бел" Александр Ракито.
Лауреатом в номинации "За создание предприятия, подающего пример перехода на инновационный путь развития" стал основатель инвестиционной компании VP Capital Виктор Прокопеня, "За весомый вклад в развитие финансового рынка" — управляющий компании LWO Олег Кондратенко.
В номинации "За высокое качество бизнес-услуг" победитель конкурса — председатель правления ЗАО "МТБанк" Андрей Жишкевич; "За успешное применение антикризисных технологий и методов управления" — директор ОАО "Белэнергосвязь" Александр Штытько; "За активное привлечение и эффективное использование инвестиций" — генеральный директор ОАО "Мостодрев" Сергей Ососов; "За активное содействие развитию аграрного сектора Беларуси" — генеральный директор Волковысского ОАО "Беллакт" Александр Яроцкий.
В номинации "За стабильную и эффективную работу на белорусском и зарубежном рынках" победителем назван генеральный директор сети магазинов "Соседи", совладелец СООО "Либретик" Вадим Аванесов; "За повышение престижа марки "сделано в Беларуси" — генеральный директор ОАО "Брестский ликеро-водочный завод "Белалко" Александр Романовский.
В номинации "За самую оригинальную бизнес-идею, которую воплотил в жизнь отечественный предприниматель" лауреатом стал основатель портала tut.by, совладелец ООО "Тут Бай Медиа" Юрий Зиссер.
"Экономическая ситуация Беларуси, бесспорно, зависима от мировой конъюнктуры. И это обстоятельство предъявляет очень серьезные требования к руководителям компаний. Как никогда ранее, сегодня на первый план выходят их деловые качества и организаторские способности, инновационное стратегическое мышление. Только такие бизнесмены и управленцы смогут выстоять в жесткой конкурентной борьбе и обеспечить устойчивое развитие белорусской экономики и реальный суверенитет нашей страны. Именно поэтому можно с уверенностью заявить: "Человек дела" награда не только за результат по меркам мировых стандартов, но и за уровень мышления, за стремление быть первым в мире, за высокий профессионализм", — говорится в пресс-релизе организаторов конкурса.
На сегодняшней церемонии лауреатам конкурса будут вручены дипломы издательской группы "Дело" и памятные призы работы белорусского скульптора Сергея Гумилевского. В церемонии награждения примут участие представители отраслевых министерств и территориальных органов власти, ведущие отечественные и зарубежные предприниматели, работающие в Беларуси, представители дипломатического корпуса, общественные и политические деятели.
Итоги конкурса, организатором которого традиционно выступает издательская группа "Дело", подводит общественный совет, в который входят наиболее авторитетные белорусские предприниматели, экономисты, общественные деятели. Возглавляет совет академик, доктор экономических наук, профессор, советник НАН Петр Никитенко. Награды будут вручать в 22-й раз.
Как отмечают организаторы, среди победителей — руководители "наиболее динамично развивающихся отечественных и иностранных предприятий, работающих на белорусском рынке".
Так, в номинации "За стабильную и эффективную работу в непростых рыночных ситуациях в сфере ритейла" лауреатом стал председатель совета директоров ЗАО "Патио" (торговая марка "5 элемент") Андрей Балабин; "За безупречное поведение в непростых рыночных ситуациях в сфере легкой промышленности" — директор ОАО "Ручайка" — Ирина Григорьян; "За безукоризненное поведение в непростых рыночных ситуациях в сфере строительства и девелопмента" — директор инвестиционно-строительного унитарного предприятия "Амтел-Пропертис Девелопмент Бел" Александр Ракито.
Лауреатом в номинации "За создание предприятия, подающего пример перехода на инновационный путь развития" стал основатель инвестиционной компании VP Capital Виктор Прокопеня, "За весомый вклад в развитие финансового рынка" — управляющий компании LWO Олег Кондратенко.
В номинации "За высокое качество бизнес-услуг" победитель конкурса — председатель правления ЗАО "МТБанк" Андрей Жишкевич; "За успешное применение антикризисных технологий и методов управления" — директор ОАО "Белэнергосвязь" Александр Штытько; "За активное привлечение и эффективное использование инвестиций" — генеральный директор ОАО "Мостодрев" Сергей Ососов; "За активное содействие развитию аграрного сектора Беларуси" — генеральный директор Волковысского ОАО "Беллакт" Александр Яроцкий.
В номинации "За стабильную и эффективную работу на белорусском и зарубежном рынках" победителем назван генеральный директор сети магазинов "Соседи", совладелец СООО "Либретик" Вадим Аванесов; "За повышение престижа марки "сделано в Беларуси" — генеральный директор ОАО "Брестский ликеро-водочный завод "Белалко" Александр Романовский.
В номинации "За самую оригинальную бизнес-идею, которую воплотил в жизнь отечественный предприниматель" лауреатом стал основатель портала tut.by, совладелец ООО "Тут Бай Медиа" Юрий Зиссер.
"Экономическая ситуация Беларуси, бесспорно, зависима от мировой конъюнктуры. И это обстоятельство предъявляет очень серьезные требования к руководителям компаний. Как никогда ранее, сегодня на первый план выходят их деловые качества и организаторские способности, инновационное стратегическое мышление. Только такие бизнесмены и управленцы смогут выстоять в жесткой конкурентной борьбе и обеспечить устойчивое развитие белорусской экономики и реальный суверенитет нашей страны. Именно поэтому можно с уверенностью заявить: "Человек дела" награда не только за результат по меркам мировых стандартов, но и за уровень мышления, за стремление быть первым в мире, за высокий профессионализм", — говорится в пресс-релизе организаторов конкурса.
На сегодняшней церемонии лауреатам конкурса будут вручены дипломы издательской группы "Дело" и памятные призы работы белорусского скульптора Сергея Гумилевского. В церемонии награждения примут участие представители отраслевых министерств и территориальных органов власти, ведущие отечественные и зарубежные предприниматели, работающие в Беларуси, представители дипломатического корпуса, общественные и политические деятели.