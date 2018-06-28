Уголовное дело о гибели рядового Александра Коржича передано в прокуратуру

Минск, 28 июня. Следственный комитет передал уголовное дело о гибели Александра Коржича прокурору для направления в суд, сообщает СК.

Напомним, о завершении расследования дела о гибели Коржича Следственный комитет объявил 19 апреля.

Рядового 3-й учебной танковой роты 3-й школы 72-го Объединенного учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов Вооруженных сил уроженца Пинска Александра Коржича 3 октября прошлого года нашли повешенным в подвале медицинской роты. В доведении молодого человека до самоубийства обвиняются три сержанта из его части. Им инкриминируется совершение преступления по ч. 3 ст. 455 УК (злоупотребление властью, превышение власти либо бездействие власти). Данный состав относится именно к воинским преступлениям. Дело возбуждено именно по ч. 3 ст. 455, а не по ст. 145 УК (доведение до самоубийства), поскольку было совершено должностное преступление, повлекшее тяжкие последствия.

Как ранее сообщалось, Генпрокуратура Беларуси санкционировала эксгумацию тела Александра Коржича. На этом настаивала мать погибшего, поскольку она не согласна с версией следствия о доведении сына до самоубийства.

