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Дата распечатки: 28.06.2018 21:42
 
28.06.2018 20:40 Спорт

Соболенко вышла в полуфинал турнира в Истбурне, победив 13-ю, 15-ю и 7-ю ракетки мира

Минск, 28 июня. Арина Соболенко (45-е место в рейтинге ВТА) вышла в полуфинал крупного теннисного турнира в Истбурне (Великобритания) с призовым фондом 852.564 доллара США.

Первая ракетка Беларуси обыграла американку Сачию Викери (82) — 4:6, 6:0, 6:1, немку Юлию Гёргес (13) — 1:6, 6:4, 6:4, Элизу Мертенс из Бельгии (15) — 7:5, 2:6, 7:6 (7:4) и "посеянную" под вторым номером чешку Каролину Плишкову (7) — 6:3, 2:6, 7:6 (7:5). Теннисисток из топ-10 Соболенко еще не побеждала.

За выход в финал соревнований лучшая спортсменка Беларуси 2017 года по итогам опроса БелаПАН будет соперничать с полькой Агнешкой Радваньской (31).
Дмитрий Власов, БелаПАН.

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Четверг, 28 Июнь 2018, 21:42
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