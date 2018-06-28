Соболенко вышла в полуфинал турнира в Истбурне, победив 13-ю, 15-ю и 7-ю ракетки мира

Минск, 28 июня. Арина Соболенко (45-е место в рейтинге ВТА) вышла в полуфинал крупного теннисного турнира в Истбурне (Великобритания) с призовым фондом 852.564 доллара США.



Первая ракетка Беларуси обыграла американку Сачию Викери (82) — 4:6, 6:0, 6:1, немку Юлию Гёргес (13) — 1:6, 6:4, 6:4, Элизу Мертенс из Бельгии (15) — 7:5, 2:6, 7:6 (7:4) и "посеянную" под вторым номером чешку Каролину Плишкову (7) — 6:3, 2:6, 7:6 (7:5). Теннисисток из топ-10 Соболенко еще не побеждала.



За выход в финал соревнований лучшая спортсменка Беларуси 2017 года по итогам опроса БелаПАН будет соперничать с полькой Агнешкой Радваньской (31).