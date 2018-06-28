Обзор важнейших событий 28 июня 2018 года

Минск, 28 июня. Общественности предоставлена еще не вся информация о совершенных Комитетом госбезопасности коррупционных разоблачениях, в том числе в медицинской сфере, сообщил председатель КГБ Валерий Вакульчик. "Естественно, что по этим вопросам следствие продолжается, и ту информацию, которую могли, мы дали, — сказал Вакульчик. — Сейчас вся работа, оперативно-розыскные мероприятия направлены на полное, всестороннее разбирательство по этим материалам. Конечно, это займет достаточно длительное время. Я так думаю, двумя-тремя месяцами мы в лучшем случае [ограничимся], потому что объем работы у следователей очень большой". Отвечая на вопрос о дальнейшей судьбе снятого с должности за покровительство незаконному семейному бизнесу министра энергетики Владимира Потупчика, Вакульчик сообщил, что он не задержан и не находится под следствием.



Совет Республики одобрил проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь", предполагающий масштабные поправки в закон о СМИ. Наиболее критикуемая профессиональным сообществом норма касается обязательной идентификации пользователей, оставляющих комментарии в интернете. Отвечая на вопросы членов Совета Республики, министр информации Александр Карлюкевич заявил, что целью этой нормы, с точки зрения разработчиков, является не только попытка обезопасить собственника интернет-ресурса от ответственности в случае нарушения законодательства комментатором. "Какой эффект мы получим от этого? Эффект простой — навести порядок или попытаться навести порядок", — сказал министр.



Польскую сторону беспокоят факты привлечения к административной ответственности журналистов-фрилансеров, сотрудничающих с телеканалом "Белсат" и "Радио Рация". Об этом заявил в ходе встречи с белорусскими журналистами новый посол Польши Артур Михальски. Дипломат подчеркнул, что на сегодняшнюю встречу с ним в посольство были приглашены представители различных СМИ — как государственных, так и негосударственных, и "так должно быть". "Все, по-моему, понимают, что этот уровень свободы может быть намного выше. Естественно, СМИ должны иметь свободную аккредитацию. Свобода ведь — это очень важная ценность, а тем более свобода журналистов", — отметил посол.



Совет Республики одобрил поправки в закон о массовых мероприятиях. Представляя законопроект, заместитель министра внутренних дел Николай Мельченко заявил, что главная новация состоит во введении уведомительного порядка организации массовых мероприятий, однако это касается только постоянных мест, которые определены местными властями. В других местах порядок проведения мероприятий остается заявительным.



Фигуранты дела о доведении до самоубийства рядового Александра Коржича признали фактическую сторону предъявленного обвинения, сообщил председатель Следственного комитета Иван Носкевич. "Обвиняемые признали фактическую сторону предъявленного обвинения, хотя утверждают, что не имели умысла на такие тяжкие последствия. То есть они полагают, что не виновны в самоубийстве рядового Коржича", — пояснил он. Председатель СК отметил, что все ходатайства, заявленные потерпевшей, матерью погибшего солдата, удовлетворены в полном объеме. В том числе была проведена эксгумация тела, назначена повторная комплексная судебно-медицинская экспертиза. "Она подтвердила выводы первоначальной экспертизы, в частности о том, что на теле умершего каких-либо иных телесных повреждений, не связанных с самоповешением, не имеется", — заявил глава СК.



Прокурор Оксана Дудко попросила суд наказать бизнесмена Александра Кныровича шестью годами лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества и запретом занимать распорядительные должности в течение пяти лет. Для коллег Кныровича прокурор запросила более мягкое наказание: Игорю Максимову и Андрею Поповскому — четыре года лишения свободы, Андрею Кускову — три. Процесс проходит в суде Фрунзенского района Минска. Обвиняемый в неуплате налогов и даче взятки соучредитель компании "СарматТермо-Инжиниринг" Александр Кнырович выступил в суде с последним словом. Он заявил, что всего раз давал согласие на взятку чиновнику, так как не видел иной возможности вернуть дебиторскую задолженность за поставленную продукцию. На процессе бизнесмен раскаялся в этом.