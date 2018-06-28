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Дата распечатки: 28.06.2018 08:12
 
28.06.2018 07:34 Общество, Безопасность, Беларусь — Евросоюз

В 2019 году начнется демаркация белорусско-украинской границы в зоне отчуждения

Минск, 28 июня. Перспективный план демаркации государственной границы между Украиной и Беларусью на 2018—2026 годы утвержден на 17-м заседании совместной демаркационной комиссии, которое прошло 26—27 июня в Луцке.

"Делегации подвели итоги деятельности совместной комиссии за первое полугодие 2018 года и отметили высокий темп выполнения запланированных полевых работ", — сообщила пресс-служба МИД Украины.

Украинская сторона приветствовала решение комиссии начать демаркацию границы в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС в 2019 году. "Обоюдная готовность начать этот процесс, несмотря на беспрецедентные трудности, связанные с радиоактивным заражением территории, свидетельствует о высоком уровне взаимного доверия и взаимодействия в отношениях между нашими государствами", — отмечается в релизе. МИД Украины расценивает это решение как "важный шаг на пути к надлежащему договорно-правовому оформлению государственной границы между Украиной и Республикой Беларусь".

Комиссия приветствовала намерение Евросоюза выделить средства на реализацию проекта международной технической помощи "Поддержка демаркации государственной границы между Украиной и Республикой Беларусь" в рамках флагманской инициативы Восточного партнерства "Интегрированное управление границами" и подтвердила заинтересованность в "продолжении тесного сотрудничества с европейской стороной с целью эффективного использования помощи для проведения демаркационных работ".

В начале августа 2017 года посол Украины в Минске Игорь Кизим заявил БелаПАН, что демаркацию границы планируется завершить к концу 2018 года. О возобновлении этого процесса Александр Лукашенко и его украинский коллега Петр Порошенко договорились на встрече в Киеве 21 июля 2017 года.
Дмитрий Власов, БелаПАН.

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Четверг, 28 Июнь 2018, 08:12
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