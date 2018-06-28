Из-за сбоя программного обеспечения у литовских пограничников прекращено оформление пересекающих границу граждан и транспортных средств

Минск, 28 июня. Из-за сбоя программного обеспечения у литовских пограничников прекращено оформление граждан и транспортных средств во всех направлениях на белорусско-литовской границе.



"По поступившей от сопредельной стороны информации, в пунктах пропуска на белорусско-литовском участке границы из-за произошедшего 28 июня в 10.30 сбоя в программном обеспечении прекращено оформление граждан и транспортных средств во всех направлениях", — сообщил Госпогранкомитет.



О возобновлении оформления литовской стороной будет сообщено дополнительно.



По состоянию на 10.00 на белорусско-литовской границе на въездах в белорусские пункты пропуска находилось около 500 грузовиков и более 30 легковых автомобилей, а по состоянию на 12.00 — более 520 грузовых и 80 легковых.