Лукашенко проведет в Минске отдельные встречи с президентами Австрии и Германии

Минск, 28 июня. Александр Лукашенко 29 июня в Минске проведет отдельные встречи с президентами Австрии и Германии Александром Ван дер Белленом и Франком-Вальтером Штайнмайером, которые прибудут в Беларусь для участия в памятных мероприятиях на территории бывшего лагеря смерти Тростенец.



Как сообщила пресс-служба белорусского президента, лидеры стран "обсудят вопросы совместного увековечивания памяти жертв нацизма, тематику двустороннего сотрудничества и перспектив выстраивания многостороннего взаимодействия в регионе".



29 июня в Минске Лукашенко примет участие в митинге-реквиеме, посвященном памяти жертв нацизма, на территории бывшего лагеря смерти Тростенец. Планируется, что в мероприятии примут участие делегации из Германии и Австрии во главе с президентами этих стран. С австрийской стороны митинг-реквием посетит и экс-президент Хайнц Фишер.



В памятном мероприятии также примут участие ряд других зарубежных гостей, включая представителей государственных и общественных организаций Австрии, Германии, Израиля, Польши, Чехии. В их числе государственный секретарь канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерски, заместитель председателя Палаты депутатов парламента Чехии Войтех Филип. Всемирный еврейский конгресс будет представлять заместитель главного исполнительного директора по вопросам дипломатии Марам Штерн.



Тростенец — одно из крупнейших мест массового уничтожения нацистами гражданского населения в период 1941—1944 годов. По количеству жертв он находится на четвертом месте после лагерей смерти Освенцим, Майданек и Треблинка. В Тростенце погибли жители Беларуси, других советских республик, депортированные граждане западноевропейских государств, включая Австрию, Германию, Чехословакию. По официальным данным, в Тростенце было уничтожено более 200 тыс. человек из разных стран.