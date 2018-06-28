Возобновлено оформление транспорта и граждан в пунктах пропуска на белорусско-литовском участке границы

Минск, 28 июня. Оформление в пунктах пропуска на белорусско-литовском участке границы возобновлено в полном объеме.

Как сообщили БелаПАН в пресс-службе Госпогранкомитета, по поступившей от сопредельной стороны информации работоспособность программного обеспечения литовских контрольных служб восстановлена, оформление возобновлено в 12.20.

Как сообщалось, в пунктах пропуска на белорусско-литовском участке границы из-за произошедшего 28 июня в 10.30 сбоя в программном обеспечении было прекращено оформление граждан и транспортных средств во всех направлениях.



По состоянию на 10.00 на белорусско-литовской границе на въездах в белорусские пункты пропуска находилось около 500 грузовиков и более 30 легковых автомобилей, на 12.00 — более 520 и 80 соответственно.