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Дата распечатки: 28.06.2018 14:52
 
28.06.2018 12:58 Общество, Беларусь — Евросоюз

Возобновлено оформление транспорта и граждан в пунктах пропуска на белорусско-литовском участке границы

Минск, 28 июня. Оформление в пунктах пропуска на белорусско-литовском участке границы возобновлено в полном объеме.

Как сообщили БелаПАН в пресс-службе Госпогранкомитета, по поступившей от сопредельной стороны информации работоспособность программного обеспечения литовских контрольных служб восстановлена, оформление возобновлено в 12.20.

Как сообщалось, в пунктах пропуска на белорусско-литовском участке границы из-за произошедшего 28 июня в 10.30 сбоя в программном обеспечении было прекращено оформление граждан и транспортных средств во всех направлениях.

По состоянию на 10.00 на белорусско-литовской границе на въездах в белорусские пункты пропуска находилось около 500 грузовиков и более 30 легковых автомобилей, на 12.00 — более 520 и 80 соответственно.

Марина Носова, БелаПАН.

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Четверг, 28 Июнь 2018, 14:52
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