28.06.2018 13:45 Фото
Геннадий Савилов избран председателем Федерации хоккея Беларуси
Семен Шапиро ушел с поста председателя Федерации хоккея Беларуси (ФХБ). Об этом он объявил 28 июня на отчетной конференции федерации.
Новым главой ФХБ стал Геннадий Савилов — бывший хоккеист сборной. За его избрание участники конференции проголосовали единогласно.
На снимках:
1—2 — председатель ФХБ Геннадий Савилов;
4 — заместитель председателя ФХБ Дмитрий Басков и бывший председатель ФХБ Семен Шапиро;
5—7 — Семен Шапиро;
8 — вице-премьер Василий Жарко и министр спорта Сергей Ковальчук;
9 — Василий Жарко;
10 — заместитель министра внутренних дел Александр Барсуков и Дмитрий Басков;
11 — Александр Барсуков.
Новым главой ФХБ стал Геннадий Савилов — бывший хоккеист сборной. За его избрание участники конференции проголосовали единогласно.
На снимках:
1—2 — председатель ФХБ Геннадий Савилов;
4 — заместитель председателя ФХБ Дмитрий Басков и бывший председатель ФХБ Семен Шапиро;
5—7 — Семен Шапиро;
8 — вице-премьер Василий Жарко и министр спорта Сергей Ковальчук;
9 — Василий Жарко;
10 — заместитель министра внутренних дел Александр Барсуков и Дмитрий Басков;
11 — Александр Барсуков.