Геннадий Савилов избран председателем Федерации хоккея Беларуси

Семен Шапиро ушел с поста председателя Федерации хоккея Беларуси (ФХБ). Об этом он объявил 28 июня на отчетной конференции федерации.



Новым главой ФХБ стал Геннадий Савилов — бывший хоккеист сборной. За его избрание участники конференции проголосовали единогласно.



На снимках:



1—2 — председатель ФХБ Геннадий Савилов;

4 — заместитель председателя ФХБ Дмитрий Басков и бывший председатель ФХБ Семен Шапиро;

5—7 — Семен Шапиро;

8 — вице-премьер Василий Жарко и министр спорта Сергей Ковальчук;

9 — Василий Жарко;

10 — заместитель министра внутренних дел Александр Барсуков и Дмитрий Басков;

11 — Александр Барсуков.