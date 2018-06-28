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Дата распечатки: 28.06.2018 14:53
 
28.06.2018 13:45 Фото

Геннадий Савилов избран председателем Федерации хоккея Беларуси

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Семен Шапиро ушел с поста председателя Федерации хоккея Беларуси (ФХБ). Об этом он объявил 28 июня на отчетной конференции федерации.

Новым главой ФХБ стал Геннадий Савилов — бывший хоккеист сборной. За его избрание участники конференции проголосовали единогласно.

На снимках:

1—2 — председатель ФХБ Геннадий Савилов;
4 — заместитель председателя ФХБ Дмитрий Басков и бывший председатель ФХБ Семен Шапиро;
5—7 — Семен Шапиро;
8 — вице-премьер Василий Жарко и министр спорта Сергей Ковальчук;
9 — Василий Жарко;
10 — заместитель министра внутренних дел Александр Барсуков и Дмитрий Басков;
11 — Александр Барсуков.
Фото Сергея Сацюка, БелаПАН.

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Четверг, 28 Июнь 2018, 14:53
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