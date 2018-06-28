28.06.2018 08:28 Фото
В Гомеле пограничников судят за дедовщину
27 июня суд Гомельского района начал рассмотрение уголовного дела о дедовщине в армии.
Обвиняемые — двое пограничников, 20-летний Роман Гладкий и 22-летний Сергей Гузеев, которые служили в воинской части 1242 на мобильной заставе "Новая Гута". Потерпевшими по делу проходят семь солдат.
Обвиняемые — двое пограничников, 20-летний Роман Гладкий и 22-летний Сергей Гузеев, которые служили в воинской части 1242 на мобильной заставе "Новая Гута". Потерпевшими по делу проходят семь солдат.