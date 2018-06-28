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Дата распечатки: 28.06.2018 09:52
 
28.06.2018 08:28 Фото

В Гомеле пограничников судят за дедовщину

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27 июня суд Гомельского района начал рассмотрение уголовного дела о дедовщине в армии.

Обвиняемые — двое пограничников, 20-летний Роман Гладкий и 22-летний Сергей Гузеев, которые служили в воинской части 1242 на мобильной заставе "Новая Гута". Потерпевшими по делу проходят семь солдат.
Фото БелаПАН.

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Четверг, 28 Июнь 2018, 09:52
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