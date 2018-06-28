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Дата распечатки: 28.06.2018 18:17
 
28.06.2018 17:11 Видео, Спорт

Геннадий Савилов: Надо играть так, чтобы люди плакали от счастья

Семен Шапиро ушел с поста председателя Федерации хоккея Беларуси (ФХБ). Об этом он объявил 28 июня на отчетной конференции ФХБ.

Новым главой федерации стал Геннадий Савилов — бывший хоккеист сборной. За его избрание участники конференции проголосовали единогласно.

Геннадий Савилов: "За последние 10 лет у нас не появилось ни одного хоккеиста мирового уровня. 20 лет назад их было 20 в сборной Беларуси.

До сих пор непонятно, "Динамо-Минск" — это коммерческий проект или базовый клуб сборной? Нам нужны игроки не для национальной команды, нам нужны игроки мирового уровня. Именно на это мы должны быть стратегически настроены. А локальную задачу — скорейший выход в группу А — с нас никто не снимает. Попадание на Олимпиаду — локальная среднесрочная задача.

На домашнем чемпионате мира надо показать достойную игру, чтобы люди плакали от счастья".
Видео Сергея Сацюка, БелаПАН.

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Четверг, 28 Июнь 2018, 18:17
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