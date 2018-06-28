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Дата распечатки: 28.06.2018 18:17
 
28.06.2018 16:56 Видео, Спорт

Семен Шапиро: Хоккеисты сборной пьяными падали в автобусе

Семен Шапиро ушел с поста председателя Федерации хоккея Беларуси (ФХБ). Об этом он объявил 28 июня на отчетной конференции ФХБ.

Семен Шапиро: "В наших командах — и в чемпионате Беларуси, и в сборной — просто хромает дисциплина. У нас некоторые молодые ребята, которым была доверена честь прийти в сборную, приходили в состоянии алкогольного опьянения. Мы это не афишировали, просто отстраняли.

Возвращались из Латвии после товарищеских игр. В автобусе пьяные хоккеисты падали по лестнице на первый этаж. Это позор белорусского хоккея! Зарплата большая, платят как взрослым, а играют и ведут себя как дети. Меня удивила реакция главного тренера: от федерации это скрывалось. Это просто позор! Это неуважение к стране, которая платит огромнейшие деньги, доверяет им, а они находят самым лучшим делом после очередного проигрыша замочить этот результат прямо в автобусе!

Я как руководитель федерации в большой степени виновен в этих негативных результатах. Я всегда говорил кадрам: решаешь задачу — работай, не решаешь — уйди".
Видео Сергея Сацюка, БелаПАН.

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Четверг, 28 Июнь 2018, 18:17
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