Семен Шапиро: Хоккеисты сборной пьяными падали в автобусе

Тег video не поддерживается вашим браузером.

Скачайте видео.

Семен Шапиро ушел с поста председателя Федерации хоккея Беларуси (ФХБ). Об этом он объявил 28 июня на отчетной конференции ФХБ.



Семен Шапиро: "В наших командах — и в чемпионате Беларуси, и в сборной — просто хромает дисциплина. У нас некоторые молодые ребята, которым была доверена честь прийти в сборную, приходили в состоянии алкогольного опьянения. Мы это не афишировали, просто отстраняли.



Возвращались из Латвии после товарищеских игр. В автобусе пьяные хоккеисты падали по лестнице на первый этаж. Это позор белорусского хоккея! Зарплата большая, платят как взрослым, а играют и ведут себя как дети. Меня удивила реакция главного тренера: от федерации это скрывалось. Это просто позор! Это неуважение к стране, которая платит огромнейшие деньги, доверяет им, а они находят самым лучшим делом после очередного проигрыша замочить этот результат прямо в автобусе!



Я как руководитель федерации в большой степени виновен в этих негативных результатах. Я всегда говорил кадрам: решаешь задачу — работай, не решаешь — уйди".