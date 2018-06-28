Семен Шапиро: Дэйв Льюис — слабый мотиватор

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Семен Шапиро ушел с поста председателя Федерации хоккея Беларуси (ФХБ). Об этом он объявил 28 июня на отчетной конференции ФХБ.



Семен Шапиро: "На трехлетнем контракте работал у нас Льюис. Игорь Анатольевич Рачковский говорил мне, что есть особые переживания по работе тренерского штаба. Так был составлен контракт, что, если он уходит, мы были обязаны выплатить всю сумму. Деньги немалые.



По контракту Льюис обязан был находиться в Беларуси всего 100 дней. Я ему говорил, что так не получится, надо жить и работать в Беларуси. У нас были серьезные разговоры, не очень приятные. Я ему говорил, что это может негативно отразиться на результатах.



Расторгать контракт я не осмелился, хотя понимал, что, может, надо.



Все мне говорили, что это профессионал высокого уровня, но мотиватор он был очень слабый".