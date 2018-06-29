Делегации пяти стран примут участие в церемонии открытия второй очереди мемориала "Тростенец"

Минск, 29 июня. Представители государственных и общественных организаций Австрии, Германии, Израиля, Польши и Чехии прибыли в Минск для участия в памятных мероприятиях на территории бывшего лагеря смерти Тростенец.

Сегодня в урочище Благовщина состоится церемония открытия второй очереди мемориального комплекса "Тростенец" и митинг-реквием. Затем в Минском международном образовательном центре откроется конференция "Помнить ради общего европейского будущего", которая будет работать два дня.



Делегации Австрии и Германии на памятных мероприятиях возглавят президенты Александр Ван дер Беллен и Франк-Вальтер Штайнмайер. С австрийской стороны также будет присутствовать экс-президент Хайнц Фишер. Польша будет представлена госсекретарем канцелярии президента Кшиштофом Щерским, Чехия — заместителем председателя Палаты депутатов Войтехом Филипом. От Всемирного еврейского конгресса в Минск прибудет заместитель главного исполнительного директора по вопросам дипломатии Марам Штерн.



Александр Лукашенко также будет присутствовать на митинге-реквиеме. Запланированы его отдельные встречи с президентами Австрии и Германии. Лидеры стран "обсудят вопросы совместного увековечивания памяти жертв нацизма, тематику двустороннего сотрудничества и перспектив выстраивания многостороннего взаимодействия в регионе", сообщила пресс-служба Лукашенко.



Тростенец — одно из крупнейших мест массового уничтожения нацистами гражданского населения в 1941—1944 годах. По количеству жертв он находится на четвертом месте после лагерей смерти Освенцим, Майданек и Треблинка. По официальным данным, в Тростенце было уничтожено более 200 тыс. человек из разных стран, в том числе Австрии, Германии, Чехословакии.



Памятная капсула на месте создания мемориального комплекса "Тростенец" была заложена в июне 2014 года, первый комплекс мемориала открылся спустя год, 22 июня 2015-го.