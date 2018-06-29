29.06.2018 10:34 Общество
Сегодня в Минске ожидаются суды над активистами, задержанными 28 июня за проведение перформанса перед зданием МВД
Минск, 29 июня. 29 июня в суде Московского района Минска ожидаются процессы над активистами, задержанными накануне за проведение перформанса возле здания Министерства внутренних дел. Статья, по которым они обвиняются, пока точно неизвестна, сообщает правозащитный сайт spring96.org.
28 июня студенты театральной лаборатории Fortinbras Ольга Ромашко, Надежда Крапивина и Дмитрий Ефремов создали импровизированную ЛГБТ-клумбу перед зданием МВД. Их задержали и отправили в Центр изоляции правонарушителей на Окрестина. Фамилии задержанных сообщил в соцсетях драматург и режиссер Николай Халезин. Вместе с участниками перформанса был задержан фотожурналист Андрей Шавлюго, который фотографировал акцию.
В мае МВД негативно отреагировало на радужный флаг ЛГБТ-сообщества, вывешенный над зданием посольства Великобритании в Минске по случаю Международного дня борьбы с гомофобией, трансфобией и бифобией. Вскоре на сайте МВД появился комментарий, в котором выражалось сожаление в связи с тем, что "над посольством Великобритании был вывешен радужный флаг — символ людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией".
7 июня, общаясь с журналистами, министр внутренних дел Игорь Шуневич заявил, что гражданское общество Беларуси, которое не возмутилось вывешиванием ЛГБТ-флага на здании посольства, не прошло "проверку на зрелость".
28 июня студенты театральной лаборатории Fortinbras Ольга Ромашко, Надежда Крапивина и Дмитрий Ефремов создали импровизированную ЛГБТ-клумбу перед зданием МВД. Их задержали и отправили в Центр изоляции правонарушителей на Окрестина. Фамилии задержанных сообщил в соцсетях драматург и режиссер Николай Халезин. Вместе с участниками перформанса был задержан фотожурналист Андрей Шавлюго, который фотографировал акцию.
В мае МВД негативно отреагировало на радужный флаг ЛГБТ-сообщества, вывешенный над зданием посольства Великобритании в Минске по случаю Международного дня борьбы с гомофобией, трансфобией и бифобией. Вскоре на сайте МВД появился комментарий, в котором выражалось сожаление в связи с тем, что "над посольством Великобритании был вывешен радужный флаг — символ людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией".
7 июня, общаясь с журналистами, министр внутренних дел Игорь Шуневич заявил, что гражданское общество Беларуси, которое не возмутилось вывешиванием ЛГБТ-флага на здании посольства, не прошло "проверку на зрелость".