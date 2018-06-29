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Дата распечатки: 29.06.2018 12:03
 
29.06.2018 11:49 Политика

Лукашенко с Путиным обсудили по телефону государственные вопросы и чемпионат мира по футболу

Минск, 29 июня. 29 июня состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с Владимиром Путиным.

Как сообщает пресс-служба президента Беларуси, инициатором разговора выступила российская сторона. "Главы государств обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития торгово-экономического взаимодействия, выразив уверенность в эффективной реализации договоренностей, достигнутых на недавнем заседании ВГС Союзного государства", — говорится в сообщении.

Отмечается также, что "в разговоре была затронута и спортивная тематика". "Александр Лукашенко отметил высокий уровень организации и проведения Россией чемпионата мира по футболу, позитивные отзывы со стороны иностранных болельщиков. Также президент Беларуси пожелал российской сборной успеха в намеченном на 1 июля в Лужниках матче со сборной командой Испании", — сообщает пресс-служба.
БелаПАН.

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