Лукашенко вместе с президентами Германии и Австрии посещает мемориал "Тростенец"

Минск, 29 июня. Александр Лукашенко вместе с федеральными президентами Германии и Австрии Франком-Вальтером Штайнмайером и Александром Ван дер Белленом посещает мемориальный комплекс "Тростенец", где состоится митинг-реквием, посвященный памяти жертв нацизма.



Как сообщает пресс-служба президента Беларуси, главы трех государств по пути к мемориальному кладбищу Благовщина — месту проведения митинга-реквиема — прошли мимо архитектурно-скульптурных сооружений, символизирующих вагоны, в которых привозили людей в концлагерь. "В окнах этих "вагонов" видны горящие лампады и цветы. При этом на фонограмме слышны звуки приближающегося поезда, голоса людей на разных языках, детские крики", — говорится в сообщении.



Тростенец — одно из крупнейших мест массового уничтожения нацистами гражданского населения в 1941—1944 годы. По количеству жертв он находится на четвертом месте после лагерей смерти Освенцим, Майданек и Треблинка. В Тростенце погибли жители Беларуси, других советских республик, депортированные граждане западноевропейских государств, включая Австрию, Германию, Чехословакию. По официальным данным, в Тростенце уничтожено более 200 тыс. человек из разных стран.



Информационной компании БелаПАН было отказано в аккредитации на мероприятия в Тростенце с участием президентов без объяснения причин.

