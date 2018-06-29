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Дата распечатки: 29.06.2018 13:38
 
29.06.2018 13:08 Общество, Политика

Лукашенко: Мировое сообщество сталкивается с "демонами нетерпимости"

Минск, 29 июня. Мировое сообщество снова сталкивается с "демонами нетерпимости", заявил Александр Лукашенко 29 июня на церемонии открытия второй очереди мемориального комплекса на территории бывшего лагеря смерти Тростенец.
"Послевоенное устройство на многие десятилетия обеспечило баланс безопасности и мира на континенте. И казалось, что уроки Второй мировой войны, общие для всех, навсегда усвоены человечеством. Но сегодня мы видим, что прошлое нас не оставляет. Многие не признают государственных границ. Мировое сообщество снова сталкивается с "демонами нетерпимости", которые разжигают ненависть и провоцируют насилие", — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Глава государства подчеркнул, что Беларусь убеждена в необходимости начать новый масштабный международный диалог, направленный на преодоление всех противоречий. "Диалог, дефицит которого отчетливо ощущается в нынешних геополитических отношениях", — сказал он.

По словам Лукашенко, "только через доверие, уважение и открытый, честный разговор возможно прийти к реальному укреплению международной безопасности, сообща противостоять враждебности, ненависти и фанатизму, обеспечить детям счастливое будущее".

Глава государства призвал сохранить правду о прошедшей войне. "Имея уникальную возможность знать правду той войны из рассказов очевидцев, главное, что мы должны сделать, — это сохранить ее, не допустить возрождения страшного прошлого. Ведь история жестоким образом показала, что нельзя игнорировать зло, даже существующее на стадии идеи. Его трансформация в реальную угрозу — вопрос времени", — заявил Лукашенко.

Мемориальный комплекс "Тростенец" Лукашенко посетил вместе с федеральными президентами Германии и Австрии Франком-Вальтером Штайнмайером и Александром Ван дер Белленом, которые прибыли в Минск 29 июня специально для участия в мероприятиях, посвященных памяти жертв нацизма.

По информации пресс-службы президента Беларуси, главы трех государств по пути к мемориальному кладбищу Благовщина — месту проведения митинга-реквиема — прошли мимо архитектурно-скульптурных сооружений, символизирующих вагоны, в которых привозили людей в концлагерь. "В окнах этих "вагонов" видны горящие лампады и цветы. При этом на фонограмме слышны звуки приближающегося поезда, голоса людей на разных языках, детские крики", — говорится в сообщении.

Тростенец — одно из крупнейших мест массового уничтожения нацистами гражданского населения в 1941—1944 годах. По количеству жертв он находится на четвертом месте после лагерей смерти Освенцим, Майданек и Треблинка. В Тростенце погибли жители Беларуси, других советских республик, депортированные граждане западноевропейских государств, включая Австрию, Германию, Чехословакию. По официальным данным, в Тростенце уничтожено более 200 тыс. человек из разных стран.
Алексей Александров, БелаПАН.

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Пятница, 29 Июнь 2018, 13:38
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