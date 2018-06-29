Доллар США опустился ниже двух рублей перед длинными выходными

Минск, 29 июня. 29 июня на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи белорусский рубль укрепился к доллару США, снизился к евро и российскому рублю.







По итогам торгов курс евро вырос на 0,0012 рубля (0,05%) и составил 2,3142 рубля.







Курс доллара США снизился на 0,0113 рубля (0,56%) и составил 1,9898 рубля.





Курс российского рубля вырос на 0,0084 рубля (0,27%) и составил 3,1705 белорусского рубля за 100 российских.







В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США и евро — 30 и 20%.









В России средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии ММВБ, по которому устанавливается официальный курс Центробанка, на 11.30 понизился на 53,45 копейки и составил 62,7565 рубля.

Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля, которая во многом зависит от цен на нефть. В пятницу утром цены на нефть растут, фьючерсы на марку Brent к полудню торгуются в районе 79 долларов за баррель.