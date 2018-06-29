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Дата распечатки: 29.06.2018 15:30
 
29.06.2018 13:27 Экономика, Финансы

Доллар США опустился ниже двух рублей перед длинными выходными

Минск, 29 июня. 29 июня на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи белорусский рубль укрепился к доллару США, снизился к евро и российскому рублю.

По итогам торгов курс евро вырос на 0,0012 рубля (0,05%) и составил 2,3142 рубля.

Курс доллара США снизился на 0,0113 рубля (0,56%) и составил 1,9898 рубля.

Курс российского рубля вырос на 0,0084 рубля (0,27%) и составил 3,1705 белорусского рубля за 100 российских.

В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США и евро — 30 и 20%.

Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля, которая во многом зависит от цен на нефть. В пятницу утром цены на нефть растут, фьючерсы на марку Brent к полудню торгуются в районе 79 долларов за баррель.

В России средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии ММВБ, по которому устанавливается официальный курс Центробанка, на 11.30 понизился на 53,45 копейки и составил 62,7565 рубля.
Алексей Орешко, БелаПАН.

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Пятница, 29 Июнь 2018, 15:30
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