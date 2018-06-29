Кобяков: Традиционные отрасли экономики Беларуси нужно сделать восприимчивыми к инновациям

Минск, 29 июня. Традиционные отрасли экономики Беларуси нужно "сделать восприимчивыми к инновациям", заявил премьер-министр Андрей Кобяков 29 июня, выступая на республиканском семинаре по цифровой экономике.



"Подписанный в конце прошлого года декрет о развитии цифровой экономики создал беспрецедентные для нашей страны правовые условия для работы IT-сферы, — цитирует премьера пресс-служба правительства. — И мы рассчитываем, что апробация ряда законодательных норм на базе Парка высоких технологий позволит в будущем успешно перенести этот опыт на экономику в целом. IT-сфера, телекоммуникации, связь — лишь малая часть той экономики, которую нам предстоит преобразовать в соответствии с технологическими требованиями современности. Перед нами стоит амбициозная и сложная задача — сделать восприимчивыми к инновациям традиционные отрасли: здравоохранение, торговлю, промышленность, сельское хозяйство, транспортную систему".



Кобяков отметил, что в текущей пятилетке в стране предстоит решить 12 ключевых задач, среди которых создание одной из самых современных инфраструктур телекоммуникаций в Восточной Европе; создание полноценного электронного правительства; внедрение системы "умный дом" как стандарта для новых домов и квартир; максимальное внедрение во все отрасли экономики технологий сбора и обработки массивов данных; изучение возможностей использования новейших технологий передачи и хранения информации в банковской сфере, государственном управлении, нотариате.



При этом, по словам премьера, есть четкое понимание, что успешное развитие цифровой экономики не сводится только к технологическому аспекту, а в значительной степени зависит от эффективного администрирования преобразований. "Поскольку сегодня цифровые технологии внедряются повсеместно, а новые технические решения появляются едва ли не каждый день, нам необходимо быть в курсе текущих тенденций, перспектив и успешных примеров их внедрения в государственном секторе", — сказал он. В этих целях Минсвязи поручено организовать процесс непрерывного повышения компетенции руководителей всех уровней государственного управления в IT-сфере.



Кобяков напомнил, что глава государства поставил задачу превратить Беларусь в IT-страну, поэтому органам госуправления, системе образования, регуляторам различных сфер деятельности предстоит полностью перестроить свою работу для обеспечения необходимых условий достижения поставленных целей. "Для перехода к новым формам организации деятельности современных предприятий с использованием наиболее продвинутых технических возможностей принята и реализуется государственная программа развития цифровой экономики и информационного общества на 2016—2020 годы, создан Совет по развитию цифровой экономики", — резюмировал он.