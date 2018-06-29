Соболенко вышла в финал теннисного турнира в Истбурне

Минск, 29 июня. Первая ракетка Беларуси 20-летняя Арина Соболенко (45-е место в рейтинге ВТА) вышла в финал крупного теннисного турнира категории "Премьер" в Истбурне (Великобритания) с призовым фондом 852,5 тысячи долларов.



В полуфинале Соболенко обыграла польку Агнешку Радваньску (31) в трех сетах — 6:3, 1:6, 6:3. Поединок длился 1 час 55 минут.



Это первый финал в карьере Соболенко на турнирах ВТА категории "Премьер".



На пути к финалу белоруска победила 13-ю, 15-ю и 7-ю ракетки мира. Так, в первом круге Соболенко была сильнее американки Сачии Викери (82) — 4:6, 6:0, 6:1, во втором — немки Юлии Гёргес (13) — 1:6, 6:4, 6:4, в третьем — Элизы Мертенс из Бельгии (15) — 7:5, 2:6, 7:6 (7:4), в четвертьфинале белоруска победила "посеянную" под вторым номером чешку Каролину Плишкову (7) — 6:3, 2:6, 7:6 (7:5). Это первая победа Соболенко над теннисисткой из топ-10 рейтинга ВТА.