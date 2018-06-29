29.06.2018 16:11 Общество
В Минске судят участников перформанса перед зданием МВД
Минск, 29 июня. В судах Заводского и Первомайского районов Минска проходят процессы над участниками перформанса, проведенного 28 июня перед зданием МВД.
Как сообщает правозащитный сайт spring96.org, одна из участниц акции Надежда Крапивина находится в изоляторе временного содержания, поскольку она сама из Гродно. Туда и будет направлен протокол правонарушения. Ольга Ромашко и Дмитрий Ефремов находятся в суде Заводского района Минска. Протоколы правонарушений составлены по статье 23.4 КоАП (неповиновение должностному лицу).
7 июня министр внутренних дел Игорь Шуневич, общаясь с журналистами, заявил, что гражданское общество Беларуси, которое не возмутилось вывешиванием ЛГБТ-флага на здании посольства, не прошло "проверку на зрелость".
Как сообщает правозащитный сайт spring96.org, одна из участниц акции Надежда Крапивина находится в изоляторе временного содержания, поскольку она сама из Гродно. Туда и будет направлен протокол правонарушения. Ольга Ромашко и Дмитрий Ефремов находятся в суде Заводского района Минска. Протоколы правонарушений составлены по статье 23.4 КоАП (неповиновение должностному лицу).
Дело фотожурналиста Андрея Шавлюго, который снимал акцию, рассматривают в суде Первомайского района. Ночь он провел в изоляторе временного содержания на Окрестина. Сегодня в 12 часов его сначала привезли в РУВД Московского района, потом в суд.
В протоколе утверждается, что вчера вечером Шавлюго отказался выходить из милицейской машины, когда его привезли в РУВД. Сотрудник милиции Роман Веселовский сообщил, что решение о задержании принял потому, что удостоверение Шавлюго вызвало подозрение: "Когда привезли в РУВД, Шавлюго отказывался выходить, агитировал других не выходить из машины, тряс руками".
Милиционер сказал, что у него был видеорегистратор, но он был выключен. Журналист все обвинения отрицает.
Студенты театральной лаборатории Fortinbras Ольга Ромашко, Надежда Крапивина и Дмитрий Ефремов были задержаны 28 июня после того, как создали импровизированную ЛГБТ-клумбу перед зданием МВД. Фамилии задержанных сообщил в соцсетях драматург и режиссер Николай Халезин. Вместе с участниками перформанса был задержан фотожурналист Андрей Шавлюго.
В мае МВД негативно отреагировало на радужный флаг ЛГБТ-сообщества, вывешенный над зданием посольства Великобритании в Минске по случаю Международного дня борьбы с гомофобией, трансфобией и бифобией. На сайте МВД появился комментарий, в котором выражалось сожаление в связи с тем, что "над посольством Великобритании был вывешен радужный флаг — символ людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией".
7 июня министр внутренних дел Игорь Шуневич, общаясь с журналистами, заявил, что гражданское общество Беларуси, которое не возмутилось вывешиванием ЛГБТ-флага на здании посольства, не прошло "проверку на зрелость".