В Минске судят участников перформанса перед зданием МВД

Дело фотожурналиста Андрея Шавлюго, который снимал акцию, рассматривают в суде Первомайского района. Ночь он провел в изоляторе временного содержания на Окрестина. Сегодня в 12 часов его сначала привезли в РУВД Московского района, потом в суд.







В протоколе утверждается, что вчера вечером Шавлюго отказался выходить из милицейской машины, когда его привезли в РУВД. Сотрудник милиции Роман Веселовский сообщил, что решение о задержании принял потому, что удостоверение Шавлюго вызвало подозрение: "Когда привезли в РУВД, Шавлюго отказывался выходить, агитировал других не выходить из машины, тряс руками".

Милиционер сказал, что у него был видеорегистратор, но он был выключен. Журналист все обвинения отрицает.





Студенты театральной лаборатории Fortinbras Ольга Ромашко, Надежда Крапивина и Дмитрий Ефремов были задержаны 28 июня после того, как создали импровизированную ЛГБТ-клумбу перед зданием МВД. Фамилии задержанных сообщил в соцсетях драматург и режиссер Николай Халезин. Вместе с участниками перформанса был задержан фотожурналист Андрей Шавлюго.





