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Дата распечатки: 29.06.2018 23:05
 
29.06.2018 22:08 Общество

БЖД на предстоящие праздники назначила 37 дополнительных поездов

Минск, 29 июня. Белорусская железная дорога на предстоящие праздники назначила 37 дополнительных поездов, сообщила пресс-служба БЖД.

С 29 июня по 4 июля будет курсировать 31 дополнительный поезд межрегиональных линий бизнес- и экономкласса по наиболее востребованным у пассажиров направлениям.

Так, по направлению Минск — Гомель назначено 15 поездов, Минск — Брест — 11 поездов, Минск — Витебск — 2 поезда. По направлению Комуннары — Минск — 1 поезд, Мозырь — Минск — Мозырь (станция Козенки) — 2 поезда.

Также на предстоящие праздники Белорусская железная дорога назначила 6 дополнительных поездов международных линий в сообщении Минск — Львов и Минск — Вильнюс.

Четыре дополнительных поезда № 635/461/462 и № 461/462 в сообщении Минск — Львов — Минск будут курсировать через Барановичи-Полесские, Лунинец, Удрицк, Сарны, Ровно, Здолбунов с 29 июня по 3 июля.

3 июля Белорусская железная дорога назначила два дополнительных поезда международных линий № 801/802 Минск — Вильнюс.

Более подробную информацию о расписании движения поездов и их маршрутах можно получить в контакт-центре Белорусской железной дороги по телефону 105, а также на корпоративном интернет-сайте rw.by.

Марина Носова, БелаПАН.

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Пятница, 29 Июнь 2018, 23:05
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