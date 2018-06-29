БЖД на предстоящие праздники назначила 37 дополнительных поездов

Минск, 29 июня. Белорусская железная дорога на предстоящие праздники назначила 37 дополнительных поездов, сообщила пресс-служба БЖД.

С 29 июня по 4 июля будет курсировать 31 дополнительный поезд межрегиональных линий бизнес- и экономкласса по наиболее востребованным у пассажиров направлениям.

Так, по направлению Минск — Гомель назначено 15 поездов, Минск — Брест — 11 поездов, Минск — Витебск — 2 поезда. По направлению Комуннары — Минск — 1 поезд, Мозырь — Минск — Мозырь (станция Козенки) — 2 поезда.

Также на предстоящие праздники Белорусская железная дорога назначила 6 дополнительных поездов международных линий в сообщении Минск — Львов и Минск — Вильнюс.

Четыре дополнительных поезда № 635/461/462 и № 461/462 в сообщении Минск — Львов — Минск будут курсировать через Барановичи-Полесские, Лунинец, Удрицк, Сарны, Ровно, Здолбунов с 29 июня по 3 июля.

3 июля Белорусская железная дорога назначила два дополнительных поезда международных линий № 801/802 Минск — Вильнюс.

Более подробную информацию о расписании движения поездов и их маршрутах можно получить в контакт-центре Белорусской железной дороги по телефону 105, а также на корпоративном интернет-сайте rw.by.

