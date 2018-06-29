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Дата распечатки: 29.06.2018 18:26
 
29.06.2018 16:59 Политика, Беларусь — Евросоюз

В ближайшее время Лукашенко планирует встретиться с руководством Австрии в Вене

Минск, 29 июня. В ближайшее время Александр Лукашенко планирует встретиться с руководством Австрии в Вене. Об этом он сообщил 29 июня во время двусторонней встречи с федеральным президентом Австрии Александром Ван дер Белленом в Минске.

Ван дер Беллен прибыл в белорусскую столицу для участия в открытии второй очереди мемориального комплекса на месте бывшего концлагеря Тростенец.

Лукашенко подчеркнул огромную роль Австрии в нормализации отношений Беларуси с Евросоюзом. "Мы поддерживали тесные отношения с нынешним федеральным канцлером Австрии. В ближайшее время мы встретимся с руководством Австрии в Вене, мы готовим такое мероприятие, такую встречу. Я хочу, чтобы это была продуктивная встреча", — цитирует главу государства его пресс-служба.

Как считает Лукашенко, у Беларуси и Австрии "много общего, особенно в экономике много общих проектов". "Я думаю, что в связи с вашим визитом сегодня в Беларусь, нашими межведомственными контактами мы способны расширить сотрудничество между Австрией и Беларусью", — добавил он.
БелаПАН.

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