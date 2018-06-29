29.06.2018 20:42 Общество
Участников перформанса перед зданием МВД оштрафовали на три базовые величины каждого
Минск, 29 июня. Участников перформанса, проведенного 28 июня перед зданием МВД, оштрафовали на три базовые величины каждого.
Студенты театральной лаборатории Fortinbras Ольга Ромашко, Надежда Крапивина и Дмитрий Ефремов были задержаны 28 июня после того, как создали импровизированную ЛГБТ-клумбу перед зданием МВД. Вместе с участниками перформанса был задержан фотожурналист Андрей Шавлюго.
Протоколы правонарушений были составлены по статье 23.4 КоАП (неповиновение должностному лицу). Четверо задержанных провели ночь в изоляторе на улице Окрестина.
Как сообщает правозащитный сайт spring96.org, Ольгу Ромашко и Дмитрия Ефремова судили в суде Заводского района Минска, Надежду Крапивину — в суде Московского района. Дело фотожурналиста Андрея Шавлюго, который снимал акцию, рассматривалось в суде Первомайского района.
Напомним, в мае МВД негативно отреагировало на радужный флаг ЛГБТ-сообщества, вывешенный над зданием посольства Великобритании в Минске по случаю Международного дня борьбы с гомофобией, трансфобией и бифобией. На сайте МВД появился комментарий, в котором выражалось сожаление в связи с тем, что "над посольством Великобритании был вывешен радужный флаг — символ людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией".
7 июня министр внутренних дел Игорь Шуневич, общаясь с журналистами, заявил, что гражданское общество Беларуси, которое не возмутилось вывешиванием ЛГБТ-флага на здании посольства, не прошло "проверку на зрелость".