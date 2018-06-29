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Дата распечатки: 29.06.2018 21:27
 
29.06.2018 21:04 Общество

Лукашенко подписал указы о присвоении генеральских званий

Минск, 29 июня. Александр Лукашенко 29 июня подписал указы о присвоении генеральских званий, сообщает пресс-служба главы государства.

Очередное воинское звание генерал-майора присвоено полковникам Александру Науменко, Андрею Федину и Александру Панферову.

Полковникам милиции Ивану Кубракову и Александру Астрейко присвоено очередное специальное звание генерал-майора милиции.

Начальнику Гродненской региональной таможни Андрею Ковальчуку присвоено персональное звание государственного советника таможенной службы III ранга.
БелаПАН.

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Пятница, 29 Июнь 2018, 21:27
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