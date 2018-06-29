29.06.2018 21:04 Общество
Лукашенко подписал указы о присвоении генеральских званий
Минск, 29 июня. Александр Лукашенко 29 июня подписал указы о присвоении генеральских званий, сообщает пресс-служба главы государства.
Очередное воинское звание генерал-майора присвоено полковникам Александру Науменко, Андрею Федину и Александру Панферову.
Полковникам милиции Ивану Кубракову и Александру Астрейко присвоено очередное специальное звание генерал-майора милиции.
Начальнику Гродненской региональной таможни Андрею Ковальчуку присвоено персональное звание государственного советника таможенной службы III ранга.