Под Новороссийском прошла активная фаза международных учений Беларуси, России и Сербии "Славянское братство — 2018"

Минск, 29 июня. На полигоне Раевский под Новороссийском прошла активная фаза международных тактических учений Беларуси, России и Сербии "Славянское братство — 2018".



Как сообщает Министерство обороны Беларуси, действия белорусских и российских десантников, а также сербского спецназа в ходе выполнения миротворческих и контртеррористических задач на учениях удивили международных наблюдателей и военных атташе из 42 стран.



В нынешнем году был расширен формат учений. Раньше "Славянское братство" проходило в формате батальонно-тактической группы, а сейчас оно впервые проводилось в формате полковой тактической группы (коалиционной).



Для воздушно-десантных войск Вооруженных сил России учения стали крупнейшими в 2018 году. Численность принимающих участие в них военнослужащих составила около тысячи человек. На полигоне Раевский было задействовано около 150 единиц военной и специальной техники, а также армейская авиация ВКС Вооруженных сил РФ.



Вооруженные силы Беларуси на полигоне Раевский представлял отдельный гвардейский парашютно-десантный батальон 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады, а также офицеры, назначенные в штаб руководства.