За трое суток на белорусской границе задержано почти три десятка нелегалов

В столичном аэропорту сотрудниками отряда пограничного контроля "Минск" при оформлении пассажиров рейса Минск — Франкфурт выявлено три гражданина Пакистана, которые, как выяснилось, прибыли в Беларусь с целью незаконной миграции в Евросоюз.

Минск, 29 июня. За трое суток, начиная с 26 июня, сотрудники органов пограничной службы пресекли около десяти попыток нелегальных мигрантов незаконно пересечь границу Беларуси со странами ЕС.Как сообщает Государственный пограничный комитет, военнослужащие Сморгонской погрангруппы задержали девять нарушителей границы, пытавшихся незаконно попасть в Литву.Так, на железнодорожном пункте пропуска "Гудогай" в поезде, следующем из Москвы в Калининград, был задержан гражданин Сенегала. Мужчина пытался выехать из Беларуси по чужому паспорту. Во время оформления сотрудник органов погранслужбы установил, что предъявитель документа не похож на человека, изображенного в паспорте. В ходе дальнейшего разбирательства выяснилось, что документ ему не принадлежит, а в вещах иностранца был найден еще один паспорт.Затем таким же образом нарушить границу попыталась женщина (по ее словам, гражданка Нигерии), предъявив паспорт другого человека.В Ошмянах за покушение на нарушение границы задержаны двое граждан Нигерии и пять граждан Марокко. Установлено, что иностранцы собирались нарушить белорусско-литовскую границу.На участке Брестской пограничной группы задержано четверо жителей Африки.В Бресте выявлены 36-летний гражданин Марокко и 25-летний житель Алжира, которые намеревались незаконно попасть в Польшу. А в железнодорожном пункте пропуска "Брест" были обнаружены два нарушителя границы, пытавшиеся выехать из Беларуси по недействительным документам. При оформлении пассажиров поезда пограничники определили, что страницы с установочными данными в двух паспортах граждан Нигерии подделаны. Кроме того, мужчины предъявили идентификационные карты Италии, которые также оказались фальшивыми.Изначально нарушители приехали в Россию на основании паспортов болельщиков ЧМ по футболу. Затем направились в Беларусь. При оформлении на авиарейс из Минска иностранцы предъявили разрешения на пребывание в ФРГ, которые оказались похищенными. Граждане Пакистана переданы сотрудникам МВД.В Гродно в ходе реализации оперативной информации задержаны двое граждан Бангладеш. Мужчины, как выяснилось, намеревались нарушить белорусско-польскую границу с целью поиска лучших условий для жизни. Спустя непродолжительное время вблизи населенного пункта Беляны Гродненского района при попытке нарушения границы были выявлены еще четверо их соотечественников.Цели всех шестерых жителей Южной Азии были одинаковыми.Неподалеку от населенного пункта Лабно-Огородники Гродненского района пресечена попытка четырех неизвестных нарушить границу. У двоих мужчин, с их слов — граждан Нигерии, при себе не было документов. Остальные оказались гражданами Марокко. Цель нарушителей — миграция в страны ЕС.В отношении нарушителей начат процесс по ст. 23.29 КоАП (незаконное пересечение границы), ч. 1 ст. 23.30 КоАП (нарушение пограничного режима), ст. 23.55 КоАП (нарушение правил пребывания). Им грозят крупные штрафы и депортация с запретом въезда в Беларусь на срок до пяти лет. До окончания разбирательств задержанные будут находиться в изоляторах временного содержания территориальных органов пограничной службы.