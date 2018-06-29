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Дата распечатки: 29.06.2018 23:05
 
29.06.2018 21:59 Безопасность

Состоялся очередной выпуск слушателей факультета Генерального штаба Военной академии Беларуси

Минск, 29 июня. 29 июня в Военной академии Беларуси состоялся очередной выпуск офицеров факультета Генерального штаба Вооруженных сил.

Как сообщает Министерство обороны, среди слушателей, получивших дипломы специалистов в области государственного и военного управления, золотой медали удостоены три офицера, а нагрудным знаком отличия "За выдатнае заканчэнне ваеннай навучальнай установы" награждены 15 слушателей.

"О высоком уровне подготовки на факультете Генерального штаба Вооруженных сил Республики Беларусь свидетельствует действенный интерес к нему многих зарубежных военных ведомств. Так, не первый год здесь учатся военнослужащие из Казахстана и Туркменистана. В этом году слушателями ФГШ станут офицеры из Азербайджана", — говорится в сообщении Минобороны.

Факультет Генерального штаба ВС является основным структурным подразделением Военной академии и обеспечивает подготовку профессиональной военной элиты, способной командовать соединениями, объединениями и видами Вооруженных сил, руководить управлениями центрального аппарата Министерства обороны и Генштаба в современных условиях. На сегодняшний момент факультет готовит офицеров оперативно-стратегического и оперативно-тактического уровней. Выпускникам выдается диплом государственного образца о высшем образовании с присвоением квалификации магистра в области государственного и военного управления, магистра управления.
БелаПАН.

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