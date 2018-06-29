Обзор важнейших событий 29 июня 2018 года

Минск, 29 июня. Состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с Владимиром Путиным. Как сообщает пресс-служба президента Беларуси, инициатором разговора выступила российская сторона. "Главы государств обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития торгово-экономического взаимодействия, выразив уверенность в эффективной реализации договоренностей, достигнутых на недавнем заседании ВГС Союзного государства", — говорится в сообщении. Отмечается также, что "в разговоре была затронута и спортивная тематика". Лукашенко отметил "высокий уровень организации и проведения Россией чемпионата мира по футболу, позитивные отзывы со стороны иностранных болельщиков. Также президент Беларуси пожелал российской сборной успеха в намеченном на 1 июля в Лужниках матче со сборной командой Испании".



Мировое сообщество снова сталкивается с "демонами нетерпимости", заявил Александр Лукашенко на церемонии открытия второй очереди мемориального комплекса на территории бывшего лагеря смерти Тростенец. "Послевоенное устройство на многие десятилетия обеспечило баланс безопасности и мира на континенте. И казалось, что уроки Второй мировой войны, общие для всех, навсегда усвоены человечеством. Но сегодня мы видим, что прошлое нас не оставляет. Многие не признают государственных границ. Мировое сообщество снова сталкивается с "демонами нетерпимости", которые разжигают ненависть и провоцируют насилие", — цитирует Лукашенко его пресс-служба. Мемориальный комплекс "Тростенец" Лукашенко посетил вместе с федеральными президентами Германии и Австрии Франком-Вальтером Штайнмайером и Александром Ван дер Белленом, которые прибыли в Минск специально для участия в мероприятиях, посвященных памяти жертв нацизма.



Александр Лукашенко благодарен Германии за огромный вклад в нормализацию отношений Беларуси и ЕС. Об этом он заявил во время встречи с Франком-Вальтером Штайнмайером во Дворце Независимости. Лукашенко отметил, что федерального президента Германии хорошо знают в Беларуси и его сегодняшний приезд в Минск будет иметь очень серьезный, положительный резонанс в белорусском обществе. "И дело не столько в политическом, сколько в моральном, этическом аспекте", — цитирует мнение главы государства его пресс-служба. "Вы не в первый раз в Минске и во Дворце Независимости, — подчеркнул Лукашенко. — "Нормандская четверка" это в том числе и ваше детище. И было бы неправильным, если бы я не поблагодарил за тот огромный вклад, который вы внесли в нормализацию отношений между Евросоюзом и Беларусью". Он передал канцлеру Германии Ангеле Меркель самые лучшие пожелания от белорусского народа.



Беларусь заинтересована в развитии диалога с Австрией об обеспечении безопасности в регионе, заявил Александр Лукашенко во время двусторонней встречи с Александром Ван дер Белленом во Дворце Независимости в Минске. Как сообщает пресс-служба главы белорусского государства, Лукашенко обратил внимание, что Австрия играет значительную роль в укреплении безопасности в Европе. "И мы бы очень хотели, чтобы осенью текущего года на Минской конференции по безопасности в нашем регионе присутствовали австрийские представители высокого уровня. Мы бы хотели иметь солидный диалог по развитию процесса обеспечения безопасности в нашем регионе", — подчеркнул Лукашенко. Александр Ван дер Беллен в свою очередь подчеркнул важность открытого мемориала "Тростенец" как места общеевропейской памяти.



Германия и Беларусь намерены создать общую историческую комиссию, заявил Франк-Вальтер Штайнмайер на международной конференции "Помнить ради общего европейского будущего" в Минске. По словам Штайнмайера, этот вопрос обсуждался на его встрече с Александром Лукашенко после церемонии открытия мемориала на месте концлагеря в Тростенце. "Господин Лукашенко готов подумать о том, как использовать сегодняшнее событие, которое является историческим,— чтобы у нас была еще не европейская, но уже общая культура памяти", — заявил президент ФРГ. В связи с этим Штайнмайер предложил уже этой осенью провести общую конференцию, посвященную истории. "Создание общей комиссии историков два-три года назад именно с Беларусью мы не могли себе представить", — заявил он.



Участников перформанса, проведенного 28 июня перед зданием МВД, оштрафовали на три базовые величины каждого. Студенты театральной лаборатории Fortinbras Ольга Ромашко, Надежда Крапивина и Дмитрий Ефремов были задержаны 28 июня после того, как создали импровизированную ЛГБТ-клумбу перед зданием МВД. Вместе с участниками перформанса был задержан фотожурналист Андрей Шавлюго. Протоколы правонарушений были составлены по статье 23.4 КоАП (неповиновение должностному лицу). Четверо задержанных провели ночь в изоляторе на улице Окрестина. Как сообщает правозащитный сайт spring96.org, Ромашко и Ефремова судили в суде Заводского района Минска, Крапивину — в суде Московского района. Дело Шавлюго рассматривалось в суде Первомайского района.