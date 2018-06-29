Органы прокуратуры и КГК Гродненской области выявили нарушения законодательства в сфере владельческого надзора

Минск, 29 июня. Результаты проверки исполнения законодательства о борьбе с коррупцией при выполнении местными властями функций владельческого надзора в хозяйственных обществах и контроля за работой коммунальных унитарных предприятий обсуждены на совместном заседании координационного совещания по борьбе с преступностью и коррупцией и коллегии КГК Гродненской области. Об этом сообщает Генеральная прокуратура,



"По состоянию на 1 января 2018 года на территории региона действовало 57 открытых акционерных обществ с долей собственности Гродненской области. Из указанного количества 49 субъектов имели долю коммунальной собственности области в размере более 50%. Комитет государственного имущества Гродненского облисполкома, органы и представители государственной власти участвуют в управлении хозяйственными обществами, однако в настоящее время такие меры недостаточно эффективны, часто носят формальный характер. Даже на тех предприятиях, где государству принадлежит контрольный пакет акций, большинство решений отдается на откуп директорам. Каких-либо конструктивных предложений со стороны представителей государства по повышению эффективности работы убыточных хозяйственных обществ не поступает", -- отметила начальник управления КГК Гродненской области Татьяна Слабыш.



При этом начальник отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью прокуратуры Гродненской области Владимир Сидо акцентировал внимание участников совещания на вопросах профилактики правонарушений.



В качестве негативного примера он привел одну из коммерческих организаций Гродно, которая в 2013-2016 годах оказывала спонсорскую помощь субъектам хозяйствования и физическим лицам, выплачивала премии отдельным руководящим работникам аграрных предприятий и государственным служащим райсельхозуправлений. В основном директор организации принимал такие решения единолично, т.е. без мнения наблюдательного совета общества и согласования заключенных договоров с руководителем компании, управлявшей акциями организации.



В одном из ОАО Сморгонского района прокуратура установила нарушения порядка выплат вознаграждений представителям государства. "Как выяснилось, значительное число решений органы управления хозяйственных обществ принимают путем оформления опросных листов, т.е. без непосредственного присутствия представителей государства на заседаниях наблюдательного совета. Между тем такая форма участия в работе органов управления обществ препятствует принятию законных решений и не может защитить экономические интересы государства", -- сказал прокурор Гродненской области Виктор Корзун.



О результатах проверок соблюдения законодательства в сфере владельческого надзора проинформирован областной исполнительный комитет.



