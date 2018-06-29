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Дата распечатки: 29.06.2018 13:41
 
29.06.2018 11:45 Политика, Общество, Беларусь — Евросоюз

Президент Германии прибыл с визитом в Беларусь

Минск, 29 июня. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл с визитом в Беларусь для участия в церемонии открытия второй очереди мемориала в Тростенце — мемориального кладбища Благовщина.

В национальном аэропорту Минск президента ФРГ и его супругу встретил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.

Из аэропорта президент ФРГ направился во Дворец Независимости на встречу с Александром Лукашенко.

Согласно программе визита, опубликованной пресс-службой Штайнмайера, в 12.00 он начнет осмотр мемориала в Тростенце. В 12.30 президент Германии примет участие в открытии второй очереди мемориала и выступит с речью, после чего совместно с другими участниками церемонии направится к памятному камню. Там пройдет встреча с выжившими узниками концлагеря и родственниками погибших.

Затем во Дворце Независимости будет дан обед от имени Лукашенко. В 15.30 в Международном образовательном центре им. Й.Рау Штайнмайер откроет конференцию "Память во имя общего европейского будущего". В завершение президент отправится в резиденцию посла ФРГ, где встретится с белорусской писательницей, лауреатом Нобелевской премии по литературе за 2015 год Светланой Алексиевич. Вечером он вылетит на родину.
БелаПАН.

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