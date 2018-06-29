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Дата распечатки: 29.06.2018 18:26
 
29.06.2018 17:48 Политика, Беларусь — Евросоюз

Лукашенко заинтересован в развитии диалога с Австрией об обеспечении безопасности в регионе

Минск, 29 июня. Беларусь заинтересована в развитии диалога с Австрией об обеспечении безопасности в регионе, заявил Александр Лукашенко 29 июня во время двусторонней встречи с федеральным президентом Австрии Александром Ван дер Белленом во Дворце Независимости в Минске.

Как сообщает пресс-служба главы белорусского государства, Лукашенко обратил внимание, что Австрия играет значительную роль в укреплении безопасности в Европе. "И мы бы очень хотели, чтобы осенью текущего года на Минской конференции по безопасности в нашем регионе присутствовали австрийские представители высокого уровня. Мы бы хотели иметь солидный диалог по развитию процесса обеспечения безопасности в нашем регионе", — подчеркнул Лукашенко.

"В 2019 году мы принимаем II Европейские игры, и мы бы очень хотели, чтобы лучшие ваши спортсмены были широко представлены на них. Пользуясь случаем, я бы хотел пригласить и вас посетить эти игры", — сказал он.

Александр Ван дер Беллен в свою очередь подчеркнул важность открытого 29 июня мемориала "Тростенец" как места общеевропейской памяти.

"Нас в Австрии очень удивило то, насколько это место памяти, Тростенец, выпало из общеевропейской политики памяти, — подчеркнул австрийский лидер. — А значение этого места очень велико, и это нельзя недооценивать". Правительство Австрии придает особое значение увековечению памяти австрийских евреев, погибших в Тростенце в годы Второй мировой войны.

Ван дер Беллен поблагодарил Лукашенко за дружелюбный прием, оказанный во время визита в Минск, отмечает пресс-служба главы белорусского государства.
Алексей Орешко, БелаПАН.

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