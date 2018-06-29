Лукашенко поблагодарил Германию за вклад в нормализацию отношений с ЕС и передал самые лучшие пожелания Меркель

Минск, 29 июня. Александр Лукашенко благодарен Германии за огромный вклад в нормализацию отношений Беларуси и ЕС. Об этом он сказал 29 июня во время встречи с федеральным президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером во Дворце Независимости.





Лукашенко отметил, что федерального президента Германии хорошо знают в Беларуси и его сегодняшний приезд в Минск будет иметь очень серьезный, положительный резонанс в белорусском обществе. "И дело не столько в политическом, сколько в моральном, этическом аспекте", — цитирует мнение главы государства его пресс-служба.









Лукашенко передал канцлеру Германии Меркель самые лучшие пожелания от белорусского народа.

"Вы не в первый раз в Минске и во Дворце Независимости, — подчеркнул он. — "Нормандская четверка" это в том числе и ваше детище. И было бы неправильным, если бы я не поблагодарил за тот огромный вклад, который вы внесли в нормализацию отношений между Евросоюзом и Беларусью. Мы вам за это очень благодарны. Мы это помним, тем более что все, о чем мы говорили тогда с Ангелой Меркель, то, о чем она мне говорила, мы со своей стороны все реализовали".