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Дата распечатки: 29.06.2018 19:59
 
29.06.2018 18:58 Политика, Беларусь — Евросоюз

Лукашенко поблагодарил Германию за вклад в нормализацию отношений с ЕС и передал самые лучшие пожелания Меркель

Минск, 29 июня. Александр Лукашенко благодарен Германии за огромный вклад в нормализацию отношений Беларуси и ЕС. Об этом он сказал 29 июня во время встречи с федеральным президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером во Дворце Независимости.

Лукашенко отметил, что федерального президента Германии хорошо знают в Беларуси и его сегодняшний приезд в Минск будет иметь очень серьезный, положительный резонанс в белорусском обществе. "И дело не столько в политическом, сколько в моральном, этическом аспекте", — цитирует мнение главы государства его пресс-служба.

"Вы не в первый раз в Минске и во Дворце Независимости, — подчеркнул он. — "Нормандская четверка" это в том числе и ваше детище. И было бы неправильным, если бы я не поблагодарил за тот огромный вклад, который вы внесли в нормализацию отношений между Евросоюзом и Беларусью. Мы вам за это очень благодарны. Мы это помним, тем более что все, о чем мы говорили тогда с Ангелой Меркель, то, о чем она мне говорила, мы со своей стороны все реализовали".

Лукашенко передал канцлеру Германии Меркель самые лучшие пожелания от белорусского народа.
Алексей Орешко, БелаПАН.

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