Штайнмайер: Германия и Беларусь намерены создать общую историческую комиссию

Минск, 29 июня. Германия и Беларусь намерены создать общую историческую комиссию, заявил немецкий федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер на международной конференции "Помнить ради общего европейского будущего" 29 июня в Минске.

По словам Штайнмайера, этот вопрос обсуждался на его встрече с Александром Лукашенко после церемонии открытия мемориала на месте концлагеря в Тростенце. "Господин Лукашенко готов подумать о том, как использовать сегодняшнее событие, которое является историческим,— чтобы у нас была еще не европейская, но уже общая культура памяти", — заявил президент ФРГ.





В связи с этим Штайнмайер предложил уже этой осенью провести общую конференцию, посвященную истории. "Создание общей комиссии историков два-три года назад именно с Беларусью мы не могли себе представить", — заявил он.









Немецкий президент также подчеркнул, что уверен в необходимости общей европейской культуры памяти, однако сомневается в том, насколько "в этой Европе, в ее сегодняшнем состоянии, мы находимся на пути вперед".







"Культура памяти может существовать, когда между народами есть открытость. Если собственная история становится государственной политикой, то уже не хватает готовности заниматься общим опытом истории", — считает он.







Поэтому Штайнмайер рад, что открытие мемориала на месте концлагеря в Тростенце прошло "в такой достойной атмосфере". Он также поблагодарил всех причастных в Беларуси к открытию комплекса. Президент Германии выразил благодарность свидетелям событий и родственникам жертв концлагеря за возможность пообщаться с ними.







"Стабильность и мир на этом континенте будут только тогда, когда у нас будет мужество в открытости, когда мы будем устремлять свой взгляд в прошлое точно так же, как мы устремляем его в будущее", — заключил президент ФРГ.







Тростенец — одно из крупнейших мест массового уничтожения нацистами гражданского населения в 1941—1944 годах. По количеству жертв он находится на четвертом месте после лагерей смерти Освенцим, Майданек и Треблинка. По официальным данным, в Тростенце было уничтожено более 200 тыс. человек из разных стран, в том числе Австрии, Германии, Чехословакии.





"Европейская культура памяти — это не сегодняшнее состояние, а путь, и важно понять, где мы находимся на этом пути", — добавил Штайнмайер.Памятная капсула на месте создания мемориального комплекса "Тростенец" была заложена в июне 2014 года, первый комплекс мемориала открыли спустя год, 22 июня 2015-го.