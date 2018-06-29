29.06.2018 09:59 Фото
Названы лауреаты конкурса "Человек дела 2018"
Названы лауреаты ежегодного конкурса "Человек дела", награждение которых состоялось вечером 28 июня во Дворце Республики.
На снимках:
2, 26 - директор ОАО "Брестский ликеро-водочный завод "Белалко" Александр Романовский;
3—4, 32 — нобелевский лауреат Светлана Алексиевич;
5, 31 — основатель портала tut.by Юрий Зиссер;
6, 18 — директор ОАО "Ручайка" Ирина Григорьян;
12 — глава общественного совета, определяющего победителей, академик Петр Никитенко;
13 — основатель конкурса "Человек дела", редактор издательской группы "Дело" Виктор Жук;
14 — глава компании "Табак-инвест" Павел Топузидис;
15—16 — Павел Топузидис награждает председателя совета директоров ЗАО "Патио" Андрея Балабина;
17 — директор предприятия "Амтел-Пропертис Девелопмент Бел" Александр Ракито;
20—21 — основатель инвестиционной компании VP Capital Виктор Прокопеня;
22 — управляющий компании LWO Олег Кондратенко;
23 — председатель правления ЗАО "МТБанк" Андрей Жишкевич;
25 — гендиректор ОАО "Беллакт" Александр Яроцкий;
27 — директор ОАО "Белэнергосвязь" Александр Штытько;
28 — гендиректор сети магазинов "Соседи" Вадим Аванесов;
29 — генеральный директор ОАО "Мостодрев" Сергей Ососов;
30 — Светлана Алексиевич и Юрий Зиссер.
На снимках:
2, 26 - директор ОАО "Брестский ликеро-водочный завод "Белалко" Александр Романовский;
3—4, 32 — нобелевский лауреат Светлана Алексиевич;
5, 31 — основатель портала tut.by Юрий Зиссер;
6, 18 — директор ОАО "Ручайка" Ирина Григорьян;
12 — глава общественного совета, определяющего победителей, академик Петр Никитенко;
13 — основатель конкурса "Человек дела", редактор издательской группы "Дело" Виктор Жук;
14 — глава компании "Табак-инвест" Павел Топузидис;
15—16 — Павел Топузидис награждает председателя совета директоров ЗАО "Патио" Андрея Балабина;
17 — директор предприятия "Амтел-Пропертис Девелопмент Бел" Александр Ракито;
20—21 — основатель инвестиционной компании VP Capital Виктор Прокопеня;
22 — управляющий компании LWO Олег Кондратенко;
23 — председатель правления ЗАО "МТБанк" Андрей Жишкевич;
25 — гендиректор ОАО "Беллакт" Александр Яроцкий;
27 — директор ОАО "Белэнергосвязь" Александр Штытько;
28 — гендиректор сети магазинов "Соседи" Вадим Аванесов;
29 — генеральный директор ОАО "Мостодрев" Сергей Ососов;
30 — Светлана Алексиевич и Юрий Зиссер.