МАРТ проводит анкетирование пользователей стационарной и сотовой связи в рамках планируемых изменений в закон о естественных монополиях

Минск, 30 июня. Министерство антимонопольного регулирования и торговли проводит анкетирование пользователей стационарной и сотовой связи.

Как пояснила пресс-служба ведомства, в настоящее время МАРТ ведет работу над законопроектом, предусматривающим внесение изменений в закон "О естественных монополиях". Предлагаемые изменения направлены, прежде всего, на совершенствование и повышение прозрачности регулирования деятельности субъектов естественных монополий.

Одним из планируемых изменений является уточнение естественной монополии в сфере услуг электросвязи общего пользования (стационарный телефон).

Развитие смежных товарных рынков (сотовой связи, социальных сетей, месенджеров и др.) способствует возникновению так называемой межвидовой конкуренции. "В этой связи сфера электросвязи общего пользования теряет признаки естественной монополии, например, такие, как отсутствие взаимозаменяемости услуг для потребителя, техническая невозможность оказать такие услуги иным образом или иными хозяйствующими субъектами. При этом исключение услуг электросвязи общего пользования из сферы естественной монополии может повлечь отмену ценового регулирования на эти услуги", — отметила пресс-служба.

"С целью оценки и нивелирования негативных последствий от принятия такого рода решений" МАРТ предлагает потребителям услуг стационарной и сотовой связи принять участие в анкетировании. Вопросы предлагаемой к заполнению анкеты направлены на определение возможности взаимозаменяемости услуг стационарной и сотовой связи между собой.

Форма анкеты доступна для скачивания физлицам и юрлицам по ссылкам на сайте МАРТ.



