Миссия МВФ в июле оценит ситуацию в экономике Беларуси

Минск, 30 июня. Миссия Международного валютного фонда во главе с ее руководителем по Беларуси Жаком Миньяном будет работать в Минске с 9 по 13 июля, сообщили БелаПАН в представительстве МВФ.

"Это будет плановая миссия. Ее цель — обзор текущей экономической ситуации в стране", — отметили в представительстве фонда.



В июле прошлого года МВФ объявил, что переговоры с Беларусью о заключении новой кредитной программы приостановлены. "Дискуссии по кредитной программе для Беларуси пока остановлены в ожидании четкой поддержки необходимых изменений на высоком уровне, которые касаются коммунального хозяйства и сектора государственных предприятий", — отмечал официальный представитель МВФ Вильям Мюррей.



Несмотря на приостановку переговоров по кредитной программе, между персоналом фонда и белорусскими властями сохраняется диалог. Дискуссии продолжаются, но при этом стороны по-разному смотрят на скорость необходимых реформ.



МВФ призывает власти Беларуси ускорить структурные реформы в экономике. Старший региональный постоянный представитель МВФ в Центральной и Восточной Европе Бас Баккер, выступая в конце марта в Минске, заявил, что ухудшение внешней конъюнктуры может спровоцировать новую девальвацию в Беларуси.



При этом, по его словам, рекомендации МВФ экономические власти Беларуси разделяют. "Наше мнение разделяет экономическая команда, которая работает в белорусском правительстве. Наши взгляды расходятся в скорости этих изменений", — констатировал Бас Баккер. Он обратил внимание, что белорусские власти предлагают постепенно двигаться по пути реформ. "Мы считаем, что в случае медленной реализации реформ уязвимость белорусской экономики будет сохраняться более длительное время", — подчеркнул Баккер.



Заместитель председателя правления Национального банка Дмитрий Калечиц в конце апреля подчеркнул, что сотрудничество с Международным валютным фондом по мониторингу ситуации в экономике, а также в рамках технических консультаций не прекращается.



"Идет изучение и совместный мониторинг ситуации в экономике. В целом большинство рекомендаций фонда по экономической политике мы реально реализуем, и наши коллеги из фонда с этим соглашаются. И с точки зрения монетарной, налогово-бюджетной политики, и с точки зрения направления движения в области структурных преобразований все эти меры у нас де-факто реализуются, но пока без финансирования (со стороны МВФ. — БелаПАН.)", — отметил Калечиц.



По мнению ряда экономистов, накануне крупных политических кампаний — президентских и парламентских выборов — белорусские власти не готовы поднимать тему непопулярных экономических реформ.