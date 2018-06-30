30.06.2018 13:16 Общество, Экономика
Белорусские туристы могут не улететь в Барселону из-за проблем российского оператора
Минск, 30 июня. Белорусские туристы могут не улететь в Барселону из-за проблем российского оператора.
Как сообщает Республиканский союз туристических организаций (http://toursoyuz.by), 29 июня в 20.43 белорусские турагенты — партнеры российской компании "Натали Турс" получили письмо от том, что блоки посадочных мест на рейсах Минск — Барселона — Минск авиакомпании Vueling отменены с 1 июля. Партнером "Натали Турс" на этом рейсе является туроператор "Панорама тур".
"Натали Турс" с 30 июня отменила чартерные рейсы в Барселону, Римини, Катанию, Неаполь, Анталью и Ираклион. Об этом сообщил туроператор "Панорама тур": решение принято в связи с низкими финансовыми показателями чартерных программ, говорится на сайте Ассоциации туроператоров России.
Проблемы не обошли стороной и белорусский рынок, констатирует toursoyuz.by.
Как рассказала Инна Сафроняк (белорусская компания "Трансаэро турс"), "завтра, 1 июля, на рейсе Vueling в Барселону по пакетам "Натали Турс" должны отправиться 10 наших клиентов. Пока не знаем, как будем отправлять туристов, поскольку аннулированы и перелет, и отель. Более того, мы не знаем, что будет с клиентами, которые должны завтра вернуться на этом же рейсе".
"Мы готовы заплатить повторно за своих клиентов, но на данный момент не понимаем, как поведет себя Vueling, у которого договоренности с компанией "Панорама тур". Если Vueling снимет рейсы, то, естественно, мы окажемся в очень сложной ситуации. На завтрашний вылет билетов у "Белавиа" уже нет. Мы, конечно, надеемся, что Vueling поведет себя порядочно и либо подтвердит наши проплаченные билеты, либо позволит купить их заново. Конечно, все это ляжет на наши плечи — туристы не должны пострадать — они ни в чем не виноваты, но компания "Натали Турс" в письме пообещала компенсацию оплаченных средств по отмененным турам", — отметила представитель туркомпании.
Как сообщает Республиканский союз туристических организаций (http://toursoyuz.by), 29 июня в 20.43 белорусские турагенты — партнеры российской компании "Натали Турс" получили письмо от том, что блоки посадочных мест на рейсах Минск — Барселона — Минск авиакомпании Vueling отменены с 1 июля. Партнером "Натали Турс" на этом рейсе является туроператор "Панорама тур".
"Натали Турс" с 30 июня отменила чартерные рейсы в Барселону, Римини, Катанию, Неаполь, Анталью и Ираклион. Об этом сообщил туроператор "Панорама тур": решение принято в связи с низкими финансовыми показателями чартерных программ, говорится на сайте Ассоциации туроператоров России.
Проблемы не обошли стороной и белорусский рынок, констатирует toursoyuz.by.
Как рассказала Инна Сафроняк (белорусская компания "Трансаэро турс"), "завтра, 1 июля, на рейсе Vueling в Барселону по пакетам "Натали Турс" должны отправиться 10 наших клиентов. Пока не знаем, как будем отправлять туристов, поскольку аннулированы и перелет, и отель. Более того, мы не знаем, что будет с клиентами, которые должны завтра вернуться на этом же рейсе".
"Мы готовы заплатить повторно за своих клиентов, но на данный момент не понимаем, как поведет себя Vueling, у которого договоренности с компанией "Панорама тур". Если Vueling снимет рейсы, то, естественно, мы окажемся в очень сложной ситуации. На завтрашний вылет билетов у "Белавиа" уже нет. Мы, конечно, надеемся, что Vueling поведет себя порядочно и либо подтвердит наши проплаченные билеты, либо позволит купить их заново. Конечно, все это ляжет на наши плечи — туристы не должны пострадать — они ни в чем не виноваты, но компания "Натали Турс" в письме пообещала компенсацию оплаченных средств по отмененным турам", — отметила представитель туркомпании.